AC/DC: Biopic über den verstorbenen Sänger Bon Scott ist in Arbeit

Ein Biopic über den verstorbenen AC/DC-Sänger Bon Scott ist derzeit bei den australischen Produktionsfirmen Halo Films und Protocol Pictures in Arbeit. Fest steht auch bereits, wer den Musiker spielen soll: Die Hauptrolle hat Berichten zufolge der Jungschauspieler Lee Tiger Halley übernommen. Der Titel des Films lautet „The Kid From Harvest Road“. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich Anfang 2025 beginnen.

AC/DC-Sänger Bon Scott soll von einer anderen Seite gezeigt werden

Auf der Website von Halo Films heißt es, der Film verspreche „eine ergreifende Darstellung des Mannes hinter der Legende zu werden“ und: „Sein Weg von einer geschätzten, aber problematischen Jugend zu einem herausragenden Künstler ist eine Geschichte, die mit den Fäden von Magie und Leidenschaft verwoben ist.“

Der Film wird von Drehbuchautor Stephen Belowsky und David Vincent Smith inszeniert. Belowsky erklärt: „Seine charismatische Figur hat mich wirklich inspiriert, aber was mich am meisten interessierte, war sein frühes Leben, nicht die Karikatur, die wir alle von der Bühne kennen. Der Teenager, der durch die Straßen von Fremantle ging. Es ist ein Liebesbrief an Fremantle und Bon, neu interpretiert durch die Augen des Autors.“

Ein Sprecher von Halo Films fügte hinzu: „Wir sind begeistert, diese Reise anzutreten, um die frühen Jahre von Bon Scott zu beleuchten. Seine Geschichte ist eine Geschichte der Unverwüstlichkeit, der Leidenschaft und des unerbittlichen Strebens nach seinen Träumen. Mit diesem Film wollen wir sein Vermächtnis ehren und das Publikum mit der transformativen Kraft von Musik und Entschlossenheit inspirieren.“

Lee Tiger Hall stammt ebenfalls aus Fremantle

Bon Scott starb am 19. Februar 1980 im Alter von 33 Jahren, kurz nachdem AC/DC mit ihrem Album „Highway to Hell“ Erfolge gefeiert hatten. Genau wie Bon Scott stammt auch Lee Tiger Halley aus der australischen Stadt Fremantle. Der Schauspieler spielte auch die Hauptrolle in der neuen Netflix-Serie „Boy Swallows Universe“ – sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Trent Dalton. Darüber hinaus kennt man den Darsteller aus der australischen Comedy-Serie „Crazy Fun Park“.