AC/DC auf Tour in Deutschland: Das sind die Ticketpreise im Vorverkauf

AC/DC-Fans in Deutschland haben diesen Tag mit Spannung erwartet: Heute (16.02.) ist der Vorverkauf für die „Pwr Up“-Welttournee gestartet, für die es die Band auch in mehrere deutsche Städte verschlägt. Schon seit dem Morgen dürften deshalb viele vor dem Computer oder am Handy auf den Vorverkaufsstart gewartet haben, um sich ihr Wunschticket zu sichern.

Doch was müssen Fans für eine Show von AC/DC im Jahr 2024 bezahlen? Darüber gab es im Vorfeld bereits einige Spekulationen. Nun ist aber klar: Unter 100 Euro geht nichts. Damit hätte angesichts der heute gängigen Ticketpreise aber wohl auch niemand mehr gerechnet. In München geht es ab 142 Euro los. Für Gelsenkirchen zahlen Fans sogar mindestens 152 Euro, ebenso wie in Stuttgart, Dresden, Nürnberg, Hockenheim und Hannover. Voraussetzung ist jedoch, überhaupt erst einmal zum Ticketkauf zugelassen zu werden. Denn schon pünktlich um elf Uhr waren tausende Interessierte in der Warteschlange. In unserem Test lagen wir zum Start des Vorverkaufs bereits auf Platz 15.583 für Tickets in München.

Doch es gibt auch später noch einige Möglichkeiten, um an eines der begehrten Tickets zu kommen. Es lohnt sich, im Laufe des Tages immer wieder nachzuschauen – denn zum VVK-Start ist der Andrang für gewöhnlich am höchsten. Außerdem werden kurz vor der Show aus produktionstechnischen Gründen auch oft noch Karten verfügbar. Ebenso ist der Eventim-Fan-Sale eine gute und sichere Möglichkeit, ein Ticket zu ergattern. Von Karten von Drittanbietern oder dubiosen Stellen ist abzusehen.

Statt Cliff Williams, der bereits 2016 angekündigt hatte, keine Tour mehr spielen zu wollen, wird 2024 Chris Chaney am Bass einspringen.

AC/DC live in Deutschland: Das sind die Tourtermine für 2024:

17. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

21. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

9. Juni 2024: München – Olympiastadion

12. Juni 2024: München – Olympiastadion

16. Juni 2024: Dresden – Messe

13. Juli 2024: Hockenheim

17. Juli 2024: Stuttgart – Cannstatter Wasen

27. Juli 2024: Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024: Hannover – Messe

Wer seinen nächsten Urlaub mit einem Konzert verbinden möchte, kann natürlich auch nach Tickets im europäischen Ausland schauen. Folgende Termine gibt es dort:

25. Mai 2024: Reggio Emilia (Italien)

29. Mai 2024: Sevilla (Spanien)

5. Juni 2024: Amsterdam (Niederlande)

23. Juni 2024: Wien (Österreich)

26. Juni 2024: Wien (Österreich)

29. Juni 2024: Zürich (Schweiz)

3. Juli 2024: London (England)

7. Juli 2024: London (England)

21. Juli 2024: Bratislava (Slowakei)

9. August 2024: Dessel (Belgien)

13. August 2024: Paris (Frankreich)

17. August 2024: Dublin (Irland)