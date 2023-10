AC/DC: Live-Reunion mit Sänger Brian Johnson im Video

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Beim „Power Trip“-Festival in Kalifornien spielte AC/DC am Samstag (7. Oktober) zum ersten Mal seit sieben Jahren gemeinsam mit Sänger Brian Johnson live. Ihren bisherigen letzten Auftritt zusammen hatten sie am 28. Februar 2016 im Rahmen der „Rock Or Bust“-Tour in Kansas City.

In der Zwischenzeit wurde Johnson aufgrund von Problemen mit seinem Gehör für die Tournee durch Guns-N‘-Roses-Sänger Axl Rose ersetzt. Die Band legte nach der Tour eine Pause ein und kehrte 2020 dann mit dem Album „Power Up“ zurück.

Jetzt spielten sie wieder vereint und die Setlist enthielt auch einige Live-Debüts sowie auch mehrere Songs, die sie schon lange nicht mehr auf den Bühnen gebracht wurden.

Setlist der „Power Trip“-Show von AC/DC

„If You Want Blood (You’ve Got It)“

„Back In Black“

„Demon Fire“ (Live-Debüt)

„Shot Down In Flames“

„Thunderstruck“

„Have A Drink On Me“

„Hells Bells“

„Shot In The Dark“ (Live-Debüt)

„Stiff Upper Lip“ (Zuletzt in 2003)

„Dirty Deeds Done Cheap“

„Shoot To Thrill“

„Sin City“

„Givin The Dog A Bone“

„Rock ‘n’ Roll Train“

„You Shook Me All Night Long“

„Dog Eat Dog“ (Zuletzt 2009)

„High Voltage“

„Hell Ain’t A Bad Place To Be“

„Riff Raff“ (Zuletzt 1996)

„Highway To Hell“

„Whole Lotta Rosie“

„Let There Be Rock“

„T.N.T.“

„For Those About To Rock (We Salute You)“

Bei dem kalifornischen Festival, das auf dem gleichen Gelände wie auch das „Coachella“-Festival stattfindet, wurde AC/DCs Schlagzeuger Phil Rudd durch Matt Laug ersetzt. Ein Video des Auftritts gibt es hier:

AC/DC beim „Power Trip“-Festival