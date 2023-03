Vom 6. bis 8. Oktober findet in Kalifornien das „Power Trip“-Festival statt, am gleichen Ort von „Coachella“ und „Stagecoach“. In diesem Jahr sind sechs Giganten des Hard Rock mit an Bord: AC/DC, Tool, Metallica, Iron Maiden und Ozzy Osbourne haben ihre Auftritte bereits auf Social Media angekündigt, Guns N‘ Roses werden das Line-up abrunden. Fans können sich ab dem 4. April auf der Website der Veranstaltung registrieren, um als erste Karten zu erhalten.

Der Name, „Power Trip“, soll im Übrigen eine Anspielung auf das „Desert Trip“-Festival sein, das 2016 auf demselben Gelände stattfand und bei dem die Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters und The Who auftraten. Das „Spin“-Magazin berichtete.

„Eine legendäre Nacht in der Wüste“ – AC/DC auf Instagram

Tool auf Instagram

Dabei besonders interessant: AC/DC sind seit September 2016 nicht mehr live aufgetreten, obwohl die Gruppe im Jahr 2020 ein neues Album („Power Up“) veröffentlicht hat. Das „Power Trip“ ist auch Osbournes erster großer Konzertauftritt seit Dezember 2018, nachdem der Künstler in einem Social-Media-Post Anfang Februar angedeutet hatte, dass er sich aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme wahrscheinlich vom Touren zurückziehen wird.