AC/DC geben Besetzung für Power Trip Festival bekannt: Ohne Phil Rudd, mit Cliff Williams

Zwar sind die altbekannten Mitglieder Brian Johnson, Cliff Williams und Phil Rudd für ihr 2020er Album „Power Up“ wieder zu AC/DC gestoßen – doch wird laut der angegebenen Bandbesetzung Phil Rudd nicht am 7. Oktober beim Power Trip Festival mitspielen.

Erste Show seit sieben Jahren

Am Samstag (9. September) teilte AC/DC in den sozialen Medien eine Audioaufnahme von den Proben. In der dazugehörigen Bildunterschrift erklärte die Band, dass Matt Laug am Schlagzeug sitzen werde. Damit wird ihre erste Show seit sieben Jahren beim Power Trip Festival in Indio, Kalifornien ohne Phil Rudd stattfinden.

„PWR UP für Power Trip! Hört euch die Probe der Jungs an, wie sie mit Cliff Williams, der für das Festival aus dem Ruhestand kommt, und Matt Laug am Schlagzeug einheizen.“

Daneben wird die Bandbesetzung für das Power Trip Festival ebenfalls aus dem Leadgitarristen Angus Young und Rhythmusgitarristen Stevie Young bestehen. Ein Grund für das Fehlen von Rudd wurde nicht angegeben und ist bislang unbekannt. Sein Ersatz Matt Laug spielte bereits mit Alanis Morissette, Alice Cooper und Slash’s Snakepit zusammen und wirkte bei mehreren Titeln von Morissettes Multiplatin-Album „Jagged Little Pill“ mit.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Schlagzeuger Phil Rudd ausgetauscht wurde. So war er zuvor auf der „Rock or Bust“-Tour von AC/DC durch Chris Slade ersetzt worden, nachdem er 2014 wegen einer Reihe von schwerwiegenden rechtlichen Problemen verhaftet worden war. Auch Cliff Williams zog sich am Ende der „Rock or Bust“-Tour zurück und der Sänger Brian Johnson wurde aufgrund von Hörproblemen mitten in der Tour durch Axl Rose ersetzt.

Auf dem dreitägigen Power Trip Festival, das vom 6. bis 8. Oktober stattfindet, treten auch Guns N‘ Roses, Iron Maiden, Metallica, Tool und Judas Priest auf.