AC/DC: Statt Tour-Daten gab es nur ein nettes Retro-Video

Enttäuschung bei den Fans von AC/DC! Tausende schauten am Mittwoch (17. Juli) mit großer Neugierde immer wieder auf der Website der Hardrocker und natürlich auch bei Google und in den Sozialen Netzwerken, ob es Neuigkeiten gibt.

Hintergrund: Ein Insider hatte vor einigen Tagen verraten, dass AC/DC eben an diesem Mittwoch eine neue Welttournee ankündigen würde. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es gab keine Ankündigung.

Allerdings sind die Musiker zurück im Social Webspace. Am Mittwoch wurden neue Layouts geladen, eine Bildtapete zum 40. Jubiläum von „Highway To Hell“. Später folgte noch ein Video von einem Konzert im Jahr 1979 in den Niederlanden.

Natürlich folgten die sehnsüchtigen Anfragen unter dem Post: Wann kommt ihr endlich wieder auf Tour? Die Antwort könnte schon ziemlich bald folgen, auch wenn der prognostizierte Ankündigungstermin (vielleicht ganz bewusst!) nicht wahrgenommen wurde. Seit Monaten gibt es Gerüchte um ein neues Album und um eine Konzertreise mit Brian Johnson als Sänger. Das Gemunkel wurde zum Teil auch von den Bandmitgliedern bestätigt.

Immerhin gibt es schon neues Merchandise zur Feier von „Highway To Hell“. Leider ist es nicht sehr spannend…