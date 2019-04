AC/DC: Album und Tour mit Brian Johnson so gut wie bestätigt

AC/DC werden aller Voraussicht nach ihr nächstes Album mit Brian Johnson veröffentlichen und wahrscheinlich auch mit ihrem Stamm-Sänger auf Tour gehen. Das berichtete Radiomoderator Eddie Trunk in seiner Sendung vom 11. April.

Der Radio-Mann hat bekanntlich sehr enge Verbindungen ins australische Band-Lager und lehnte sich in seiner Show bezüglich der Rückkehr von Johnson ans Mikrofon sehr weit aus dem Fenster.

Brian Johnsons Rückkehr „beschlossene Sache“

„Ich denke, es ist so gut wie beschlossene Sache, dass AC/DC ein Album machen werden oder ein Album gemacht haben, das erscheinen wird“, sagte Trunk. „Ich habe Quellen, die mir gesagt haben, dass sie unbedingt wieder mit dem zurückgekehrten Brian auf Tour gehen werden. Das ist alles nicht bestätigt von ihrem Lager, aber ich habe es aus ein paar verlässlichen Quellen.“

„Ich denke, es ist so gut wie beschlossene Sache, dass AC/DC zumindest irgendeine Art von Album veröffentlichen werden…und es wird in irgendeiner Form ein Tribut an Malcolm sein, so wie „Back In Black“ ein Tribut an Bon war.

Daher habe ich keinen Zweifel diesbezüglich und bin ziemlich zuversichtlich, dass sie wahrscheinlich auch Shows spielen. Aber ich denke, an diesem Punkt geht es mehr oder weniger nur noch darum, wann sie es bekannt geben“, so Trunk in seiner Sendung.

Kürzlich hatte bereits der langjährige AC/DC-Techniker Mike Fraser angedeutet, dass die Band im Studio sei und auch Johnson wieder den Gesang übernehmen würde.

2016 musste Brian Johnson aufgrund eines Hörsturzes die „Rock Or Bust“-Tour abbrechen und wurde für die restlichen Konzerte von Guns-N‘-Roses-Sänger Axl Rose ersetzt.