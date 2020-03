Hat da einer schon mehr gehört als die anderen? Eddie Trunk deutete auf Twitter an, was auf Fans von AC/DC bald zukommen könnte.

AC/DC wollen vielleicht einen neuen Rekord aufstellen. So viele Gerüchte um ein neues Album und eine anschließende Tour, aber ein offizielles Statement gibt es nicht. Auch keine Ankündigung. Nun prescht Eddie Trunk, Musikhistoriker, Radiofachmann und AC/DC-Kenner, vor. Auf Twitter ließ er die gespannten Anhänger der Australier wissen, dass derzeit im Hintergrund mächtig viel rauscht. Vorbereitungen für die Rückkehr von AC/DC. Trunk schrieb: „Die Medien beginnen damit, Werbung für etwas vorzubereiten. ... Es scheint, dass endlich etwas passiert ...!“ Media outlets are starting to be solicited about taking advertising for something @acdc ... it appears that something happening is finally imminent…