Neues AC/DC-Album: Angus Young hat die besten Gitarrenparts von Malcolm gerettet

Eine Petition fordert, dass AC/DC die nächste Halbzeit-Show beim Super Bowl bestreiten. Doch wie wahrscheinlich ist das?

Eine Petition auf change.org, unterstützt von Twisted-Sister-Sänger Dee Snider, fordert die Berücksichtigung von AC/DC bei einem Mega-Ereignis – die Band soll einen Live-Auftritt in der Halbzeit des Super Bowl absolvieren dürfen. Die Kurzauftritte zählen, da das American-Football-Finale ein gigantisches TV-Erlebnis ist, zu den wichtigsten ihrer Art (in diesem Jahr waren u.a. Shakira und Jennifer Lopez am Start). Bislang haben mehr als 2.000 Menschen die Petition unterzeichnet. Dort heißt es: „It's time for some rock and roll! Wer wäre dafür besser geeignet als AC/DC? Sie sind wieder als Band zusammen, machen ein neues Album und touren. Metalheads, los, Dee Snider von…