Eminem sprengt die Charts: 16 Hits und ein Meilenstein

Eminem hat mit seinem neuen Album „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ einen beeindruckenden Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Alle 16 Songs des Albums, das am 12. Juli veröffentlicht wurde, landeten in den Billboard Hot 100, angeführt von der Lead-Single „Houdini“ auf Platz zehn.

Aber nicht nur mit den Single-Platzierungen dürfte der Rapper zufrieden sein. Auch seine neuste Platte debütiert mit 281.000 äquivalenten Albumeinheiten, eine Einheit, die neben den traditionellen CD-Verkäufen auch Downloads und Streamings berücksichtigt, in den USA auf Rang 1 der Billboard 200.

Damit ist es außerdem die erfolgreichste Woche eines Rap-Albums im Jahr 2024.

Auch international feiert der 51-Jährige mit dem Album große Erfolge, sowohl in Österreich, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz setzte er sich die Chart-Krone auf. Nur in Deutschland konnte er Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ nicht vom Thron stoßen.

„The Death of Slim Shady“ ist Eminems elfte Pole Position in den Albums-Charts. Damit zieht er mit Bruce Springsteen, Barbra Streisand und Ye (früher Kanye West) gleich. Nur die Beatles (19), Jay-Z (14), Drake (13) und klar, Taylor Swift (14), sind erfolgreicher.

Übersicht von Eminems-Chartsplatzierung in den Hot 100 vom 27. Juli 2024:

Nr. 10, „Houdini“

Nr. 19, „Habits,“ mit White GoldNr. 20, „Renaissance“

Nr. 21, „Fuel,“ mit JID

Nr. 24, „Tobey,“ mit Big Sean & BabyTron

Nr. 25, „Brand New Dance“Nr. 27, „Somebody Save Me,“ mit Jelly Roll

Nr. 30, „Evil“Nr. 31, „Trouble“

Nr. 37, „Lucifer,“ mit Sly Pyper

Nr. 39, „Antichrist“

Nr. 45, „Guilty Conscience 2“

Nr. 56, „Temporary,“ mit Skylar Grey

Nr. 59, „Road Rage,“ mit Dem Jointz & Sly Pyper

Nr. 69, „Bad One,“ mit White Gold

Nr. 72, „Head Honcho,“ mit Ez Mil

Noch ein Rekord, noch eine Liste

Nur 19. Künstler:innen haben es vor dem US-Amerikaner geschafft, seit der ersten Zählung von Plattenverkäufen mittels Charts im Jahr 1958 mindestens 100 Songs in den Hot 100 zu platzieren.

Musiker:innen mit den meisten Hot 100 Hits:

333, Drake

264, Taylor Swift

207, Glee Cast

199, Future

186, Lil Wayne

157, Kanye West

148, Nicki Minaj

140, Lil Baby

117, Chris Brown

117, Travis Scott

112, Eminem

109, Elvis Presley (dessen Karriere vor dem Start der Hot 100 begann)

108, Lil Uzi Vert

106, Beyoncé

105, Jay-Z

105, Justin Bieber

104, YoungBoy Never Broke Again

103, 21 Savage

101, The Weeknd

Von Eminems 112 Songs haben 63 die Top 40 erreicht. Das sind die achtmeisten, nach Drake (205), Swift (165), Lil Wayne (88), Elvis Presley (81), Ye (78), Nicki Minaj (75) und Future (67).