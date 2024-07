„Hannover, seid ihr bereit?“ So begrüßte Bruce Springsteen am Freitagabend (05. Juli) die Zuschauer in der Heinz von Heiden Arena in Hannover – gleich danach stiegen er und die E-Street Band in „Lonesome Day“ ein:

Darauf folgten mit „Candy Room“ und „Adam Raised A Cain“ gleich zwei Songs vom Album „Darkness on the Edge of Town“. Erstmals auf der Tour bekamen die Zuschauer in Hannover außerdem die Songs „Into the Fire“ und „E-Street Shuffle“ zu hören:

Mit „Nightshift“ von den Commodores, Patti Smiths „Because the Night“ und „Twist and Shout“ schafften es, wie gewohnt, auch wieder einige beliebte Coversongs auf die Setlist.

Ein besonderes Highlight für die Fans: „Janey Needs A Shooter“ vom 2020 veröffentlichten Album „Letter to You“ feierte sein Live-Debüt:

Bruce Springsteen in Hannover: Die Setlist

Lonesome Day

Candy’s Room

Adam Raised a Cain

My Love Will Not Let You Down

Prove It All Night

The E Street Shuffle

Into the Fire

The Promised Land

Janey Needs a Shooter

Darlington County

Working on the Highway

Spirit in the Night

My Hometown

The River

Nightshift (Commodores-Cover)

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout

I’ll See You in My Dreams