AC/DC: Neues Überraschungs-Album „Appetite for Dynamite“!

Überraschungs-Album von AC/DC! Am heutigen Montag, 01. April, droppten die Aussie-Rocker unerwartet ihren neuen, heiß ersehnten Longplayer – „Appetite for Dynamite“!

Damit dürfen sich Fans der Band auf das erste Studio-Werk seit „Rock or Bust“ von 2014 freuen. Hoffentlich freuen sie sich, denn AC/DC haben nun nicht mehr nur einen, sondern gleich zwei Frontmänner: Neben des genesenen Brian Johnson ist fortan auch Live-Sänger Axl Rose am Start. Laut Band-Chef Angus Young eine Entscheidung, die nicht ganz einfach war (Quellen zufolge soll es innerhalb der Gruppe 4:1 Stimmen gegen Rose gegeben haben, Rose selbst war stimmberechtigt), aber nun sei die Entscheidung halt gefallen.

„Nervenaufreibend. Erinnert mich an den Titel der letzte Gunners-Platte“, so Axl, nach der Wahl etwas zerknirscht, in seinem einzigen Kommentar zum Album, „Und die letzte Gunners-Platte kennt ihr ja hoffentlich! Fängt mit „C“ an, und dann kommt als zweites Wort ‚Democracy’“!

Kooperation

„Wir vereinen jetzt das Beste von zwei Welten“, so Angus Young in seinem Statement. „Mit Brian, der als zuverlässige Rock-Röhre unsere treue Fan-Base befriedigt, sowie mit Axl Rose, der weiß, wie wir fit fürs neue Jahrtausend gemacht werden.“ Geplant sei auch, dass sowohl Johnson, als auch der Sänger von Guns N’Roses auf AC/DC-Tournee gehen werden.

Hier „Back in Black“ auf Vinyl bestellen

„2020 geht’s los“, so Young. „Es wird eine sehr elaborierte Show. Wir planen, dass Brian und Axl sich abwechseln, jeder jeweils für einen Song auf die Bühne kommt, der eine von rechts, der andere von links. Als Zeichen der Solidarität werden beide sich auch, sichtbar auf den Videobildschirmen, die Hand reichen und sich danach für ein Thumbs Up zum Publikum umdrehen.“ Also: „Thunderstruck“, Händeschütteln, „Highway To Hell“ usw.

Überraschend ist auch, dass Johnson und Rose sich als Vokalisten auf „Appetite for Dynamite“ die Klinke in die Hand drücken. Einzige Bedingung Rose‘ war, dass er gleich zu Beginn des Openers „Welcome to the New Order“ in seine berühmte Trillerpfeife blasen darf. „Manch einer behauptet ja, Rose hätte sich auch in der Titelwahl des Albums derart durchgesetzt, dass Erinnerungen an Werke von Guns N’Roses wach werden“, sagt Young. „Aber zumindest ich kann da keine Ähnlichkeit entdecken.“

Von Brian Johnson war keine Stellungnahme einzuholen. Gerüchte, dass als Supportband das britische Pop-Duo Tears for Ears verpflichtet werden konnte, haben sich bislang nicht bestätigt.

Tracklist: AC/DC „Appetite for Dynamite“

„Welcome To The New Order“ (Vocals: Rose) „I’m all Ears“ (Vocals: Johnson) „A New Career In A New Town“ (Bowie-Cover, Vocals: Rose) „No Choice: Noise“ (Vocals: Johnson) „Now That’s What I Call Chinese Democracy“ (Vocals: Rose) „Pretty Tied Up (Guns-N-Roses-Cover, Vocals: Johnson) „Sittin‘ on a Throne“ (Vocals: Rose) „Two For The Price Of One“ (Vocals: Johnson) „TNT or Tinnitus“ (Duett Johnson/Rose)