AC/DC: „Power Up“ auch in Australien erneut auf Platz 1

Eine gute Nachricht nach der anderen: Nachdem AC/DC bereits in den Deutschen Albumcharts ihre Pole Position verteidigen konnten (vor Neueinsteigerin Ina Müller), läuft der Siegeszug für das am 13. November 2020 erschienene Album weltweit weiter.

Die Gruppe bleibt nämlich auch in der zweiten Woche in Folge mit ihrer neuen Platte „Power Up“ die Nummer 1 in den ARIA Charts in Australien. Zuletzt schafften das Angus Young und Co. dort mit dem 1992er Werk „Live“.

AC/DC noch vor BTS und Tim Minchin

Musikalisch könnte es wohl kaum einen größeren Bruch geben: Nach den Hardrockern von AC/DC befinden sich auf Platz 2 des Rankings, das wöchentlich im Auftrag der Australian Recording Industry Association (ARIA) ermittelt wird, die K-Popstars BTS mit ihrem neuen Album „BE“. Danach reihen sich Tim Minchin (auf dem dritten Platz), Something For Kate (4) und Nick Caves „Nick Cave Alone At Alexandra Palace“ (5) ein.

„Power Up“ im Stream hören: