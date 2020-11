Foto: Screenshot, AC/DC; SME. All rights reserved.

Ausschnitt aus dem neuen Musikvideo zu „Shot In The Dark“ von AC/DC

Für die Australier läuft es bestens: Ihr aktuelles Werk „Power Up“ kann nämlich erneut die Spitzenposition in den Deutschen Albumcharts verteidigen. Seit es am 13. November 2020 herauskam, kann nur von einem Siegeszug für AC/DC die Rede sein.

Nach über 40 Jahren im Geschäft machen Angus Young, Brian Johnson und Phil Rudd so klar, dass sie immer noch relevant sind. „Power Up“ ist ihre erste Platte seit dem 2014 erschienenen „Rock Or Bust“.

Nach AC/DC: Ina Müller, Andreas Gabalier und BTS

Gleich hinter AC/DC ist Ina Müllers „55“ in die Albumcharts der Deutschen neu eingezogen. „Gfk Entertainment“ gab die aktuellen Platzierungen am vergangenen Freitag bekannt. Demnach sind außerdem BTS’ „BE“ auf dem vierten und Pink Floyds Neuauflage von „Delicate Sound Of Thunder“ auf dem fünften Platz.

„Power Up“ im Stream hören: