Glänzend! Endlich gibt es eine Schmuck-Kollektion von AC/DC

Tame Impala feiern am 21. April ihr 10. Band-Jubiläum mit dem „Innerspeaker Live From Wave House“-Livestream. Stattfinden soll das Event über die Streaming-Plattform „Moment House“. Präsentiert wird unter anderem eine komplette Performance des Debütalbums „Innerspeaker“. Tame Impala live im „Wave House“ Vergangenes Jahr läuteten Tame Impala den 10. Jahrestag ihres Debütalbums mit der Veröffentlichung eines limitierten Box-Sets ein. Und die Feierlichkeiten gehen weiter: Kevin Parker und Co. wollen mit ihrem Livestream-Event das komplette Album live im „Wave House“ performen. Das Live-Konzert lässt sich am Mittwoch, dem 21. April, auf MomentHouse.com verfolgen. Das „Wave House“ ist allerdings kein echter Veranstaltungsort, sondern…