Adam Clayton bedankt sich bei U2 für die Unterstützung im Kampf gegen den Alkohol

Mit einer herzerwärmenden und ehrlichen Rede hat sich Adam Clayton bei seinen Bandkollegen von U2 für die vieljährige Unterstützung im Kampf gegen die Alkoholsucht bedankt. Die Band erhielt am Montag (26. Juni) für ihre karitativen Bemühungen einen MusiCares-Award von der National Academy of Recording Arts and Sciences, wie „Billboard“ berichtet. Der Preis wird an Personen aus dem Musikbusiness verliehen, die sich besonders um die Sorgen und Nöte der Kollegen einsetzen.

Claytons schwieriger Umgang mit dem Alkohol war stets ein offenes Geheimnis unter Fans der Iren. Der Musiker hatte während der Zooropa-Tour sogar für ein Konzert passen müssen, nachdem er zu betrunken war, um zu spielen.

„If you walk away, walk away, I will follow“

Bevor U2 im PlayStation Theater am Times Square (New York) „Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of“, „Vertigo“ und „I Will Follow“ spielten, sagte Clayton: „Wir haben einen Pakt miteinander geschlossen. In unserer Band wird niemals jemand untergehen. Entweder finden wir alle wieder den Weg nachhause – oder niemand. Niemand wird alleine gelassen. Vielen Dank für dieses Versprechen und dass ich Teil dieser Band sein darf.“

Passend dazu zitierte der 57-Jährige Zeilen aus „I Will Follow“: „If you walk away, walk away, I will follow.“

.@U2's Adam Clayton accepts the Stevie Ray Vaughan Award in recognition of his dedication and support of the #MusiCares MAP Fund. pic.twitter.com/pD6x1tkukF — MusiCares Foundation (@MusiCares) June 27, 2017

Währen der Veranstaltung gab es auch Auftritte von Michael Franti, Jack Garratt, Chronixx, Macy Gray und The Lumineers zu sehen. Letztere begleiten U2 derzeit auf der „The Joshua Tree“-Tour als Support. Am 12. Juli macht die Band Halt im Olympiastadion in Berlin.