Tod von Diane Keaton: Al Pacino bricht sein Schweigen

Al Pacino hat Diane Keaton mit einer berührenden Hommage geehrt. Der Schauspieler teilte am Donnerstag über „Deadline“ seine Erinnerungen an die verstorbene Kollegin aus „Der Pate“ und ehemalige Partnerin. Er beschrieb Keaton, mit der er mehrere Jahre zusammen war, als ein „einmaliges Geschenk“, das einfach „magnetisch“ gewesen sei.

„Als ich die Nachricht zum ersten Mal hörte, war ich erschüttert. Diane war meine Partnerin, meine Freundin – jemand, der mir Glück gebracht und mehr als einmal den Verlauf meines Lebens beeinflusst hat“, schrieb Pacino. „Obwohl seit unserer gemeinsamen Zeit mehr als dreißig Jahre vergangen sind, sind die Erinnerungen noch immer lebendig, und mit ihrem Tod sind sie mit einer Kraft zurückgekehrt, die sowohl schmerzhaft als auch bewegend ist.“

Er erinnerte weiter: „Sie lebte ohne Grenzen, und alles, was sie berührte, trug ihre unverkennbare Energie. Sie öffnete anderen Türen, inspirierte Generationen und verkörperte eine einmalige Gabe, die durch ihre Arbeit und ihr Leben strahlte.“

Pacino wird Keaton nie vergessen

Der 85-jährige Pacino und Keaton standen 1972 gemeinsam für „Der Pate“ vor der Kamera und waren bis in die 1980er Jahre hinein in einer Beziehung. Keaton starb vergangene Woche im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung.

„Auf der Leinwand war sie magnetisch – blitzschnell und charmant, stürmisch und zärtlich. Sie war ein Wunder. Die Schauspielerei war ihre Kunst, aber sie war nur eine von vielen Möglichkeiten, mit denen sie ihre Fantasie und Kreativität zum Ausdruck brachte“, schrieb Pacino weiter. „Die Menschen werden sie vermissen, aber mehr noch werden sie sich an sie erinnern. Sie hat Spuren hinterlassen, die nicht verblassen können. Sie war unaufhaltsam, widerstandsfähig und vor allem zutiefst menschlich.“

Abschließend schrieb er: „Ich werde sie immer in Erinnerung behalten. Sie konnte fliegen – und in meinem Herzen wird sie das immer tun.“

Keaton über ihre Beziehung zu Pacino

Vor einigen Jahren sprach Diane Keaton in einem Interview mit People über ihre Beziehung zu Pacino. Sie erzählte, dass sie sich in ihn verliebt habe, als sie gemeinsam zu arbeiten begannen: „Ich war verrückt nach ihm“, sagte sie. „Charmant, witzig, ein unermüdlicher Redner. Er hatte etwas an sich, das an einen verlorenen Waisenjungen erinnerte, wie eine Art verrückter Savant. Und oh, wie umwerfend er war!“