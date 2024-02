Albert Hammond im Interview: „Die Musik hat mich wieder einmal gerettet“

„Ich dachte eigentlich gar nicht mehr daran, etwas Neues zu veröffentlichen, geschweige denn zu schreiben“, erzählt ein gut gelaunter Albert Hammond im ROLLING-STONE-Interview zu seinem neuen Album „Body Of Work“.

Dass es doch dazu kam, ist einer Verkettung von unglücklichen Umständen geschuldet. „Meine Frau verließ mich nach 40 Jahren Ehe. Das war ein ziemlicher Schock. Sie nahm auch noch die Hunde, die ich so liebte, mit. Dann kam die Pandemie“.

Es kam aber noch härter für den heute 79-Jährigen: „Dann bekam ich diese Autoimmunerkrankung, die meinen ganzen Körper betraf, sogar meinen Gesang“. Hammond musste einmal mehr in seinem Leben Durchhaltevermögen zeigen – geholfen hat ihm dabei die eigene Arbeit . „Die Musik hat mich wieder einmal gerettet“, resümiert er in unserem Gespräch, in dem er auch viel über seine Kindheit und seine Lebensphilosophie erzählt.

Das ganze Interview gibt es hier zu sehen: