Dolly Parton im ROLLING-STONE-Videointerview: „Irgendwelche Rocker, die sich mir anschließen wollen?“

Foto: Vijat Mohindra. All rights reserved.

Dolly Parton widmet sich auf ihrem neuen (Doppel-)Album „Rockstar“ einer für sie ungewohnten Musikrichtung (welche das ist, verrät der Titel) – und holte sich dafür sehr prominente Unterstützung ins Studio. Mit dabei: Paul McCartney und Ringo Starr (auf demselben Beatles-Song!), Sting, Peter Frampton, Elton John, Steven Tyler, Kid Rock, Debbie Harry, Stevie Nicks, Melissa Etheridge, Joan Jett, Miley Cyrus und viele andere. Im ROLLING-STONE-Interview erklärt sie die Entstehungsgeschichte des Albums und spricht über den Spaß, den sie mit ihren Gastmusikern hatte – und warum sie Unsicherheiten bezüglich der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame verspürte.

Das ganze Videointerview gibt es hier zu sehen: