ROLLING STONE im März 2024 – Titelthema: The Police

Die Themen der März-Ausgabe

The Police + Unsere liebsten letzten Alben

Vor 40 Jahren gingen The Police mit „Synchronicity“ auf Abschiedstournee – dann brach die Band auf ihrem Höhepunkt auseinander. Plus: Unsere zehn liebsten letzten Alben – von The Smiths bis Silly

Von Arne Willander u. a.

Julia Holter

Ihre Mutterschaft hat die US-Songwriterin Julia Holter zu einer ozeanischen Körpermusik inspiriert. Ein Gespräch zwischen Berlin und L.A.

Von Max Gösche

Thomas Hitzlsperger

Vor zehn Jahren bekannte sich der Ex-Nationalspieler zu seiner Homosexualität. Ein Gespräch über die

Vorbildfunktion von Fußballern und Sport als gesellschaftliche Kraft

Von Peter Unfried

Dua Lipa

Wir begleiten einen der größten Popstars unserer Zeit durch turbulente Wochen. Dua Lipa über ihren Alltag als öffentliche Figur, ihr Faible für Astrologie und Rave-Pop und ihr Mitgefühl für Geflüchtete

Von Brittany Spanos

Bob Marley

Der Regisseur, die Stars und die Familie Marley schildern die Entstehung von „One Love“, dem neuen Biopic über den Reggae-Giganten

Von David Browne

Ramones

Vor 50 Jahren formierten sich die Punk-Pioniere in Queens: Frühe Versuche, unvergessliche Auftritte und denkwürdige Begegnungen

Von Wolfgang Doebeling

The Mix

The Libertines

Nach neun Jahren haben sich The Libertines wieder zusammengefunden. Ein Gespräch mit Carl Barât und Peter Doherty an der britischen Küste

Von Robert Rotifer

Vera Sola

Mit ihrem zweiten Album verarbeitet Danielle Aykroyd alias Vera Sola ihre kindliche Wut – ihre Musik klingt allerdings sehr erwachsen

Von Samira Joy Frauwallner

Q&A: Albert Hammond

Der große Songwriter über Hits und Herausforderungen, glückliche Zufälle und 1664 ungenutzte Ideen

Von Birgit Fuß

Liam Gallagher & John Squire

Der eine war Sänger bei Oasis, der andere Gitarrist bei den Stone Roses. Was bringt sie zusammen?

Von Jörn Schlüter

Q&A: Brittany Howard

Die Musikerin über ein neues Lebensgefühl, noch mehr Kreativität und ihre heimliche Liebe zum Metal

Von Brittany Spanos

HISTORY: Spinal Tap

Vor 40 Jahren kam Rob Reiners „This Is Spinal Tap“ ins Kino – bis heute die beste Satire auf das Musikgeschäft

Von Birgit Fuß

PLUS

The Black Crowes, Stoppok, The Jesus And Mary Chain und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Adrianne Lenker und 77 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Bruce Springsteen

Birgit Fuß und Arne Willander über den großen amerikanischen Songschreiber

FILM, SERIEN & LITERATUR

„The Zone Of Interest“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: Rare Trax im März

In den letzten zehn Jahren hat sich in Großbritannien eine unglaublich vitale und experimentierfreudige Jazz-Szene herausgebildet. Ein paar der wichtigsten Vertreter:innen stellt unsere Playlist im März vor

Zoe Rahman „Sweet Jasmine“

Wie viele Protagonist:innen der jüngeren englischen Jazz-Geschichte steht Zoe Rahman für ethnische und kulturelle Vielfalt. In „Sweet Jasmine“ huldigt die Pianistin mit bengalischen Wurzeln der Harmonik und dem Sound der frühen Sechziger.

Alabaster DePlume (feat. Tom Skinner) „Greek Honey Slick“

Vergleichsweise expressiver gestaltet der aus Manchester stammende Saxofonist Alabaster DePlume seine Vision von Jazz. Das hier vertretene Stück zeigt ihn gemeinsam mit Sons-Of-Kemet-Drummer Tom Skinner als Erben großer Freigeister wie Don Cherry.

Ezra Collective „Victory Dance“

Die Jazz-Fusion-Band um das Brüderpaar TJ (Bass) und Femi Koleoso (Schlagzeug) würzt ihren Jazz mit Afrobeats, HipHop und – wie hier – reichlich Samba.

Bex Burch „You Thought You Were Free?“

Einen Trip zwischen Jazz-Workshop und schamanischem Tanz bietet dieser Track von Burchs großartigem Album „There Is Only Love And Fear“. Die Schlagzeugerin und Xylofonistin entfaltet ihren naturalistischen Sound mit selbst gebauten Instrumenten.

Balimaya Project „When The Dust Settles“

Um ein Leben in der kulturellen Diaspora und das Finden einer neuen Heimat kreist die von westafrikanischen Einflüssen durchwebte Musik dieses Ensembles, angeführt vom Komponisten und Arrangeur Yahael Camara Onono.

Portico Quartet „Monument“

Das 2005 in London gegründete Portico Quartet pflegt einen dezidiert europäischen Stil. In Stücken wie „Monument“ werden Jazz-Wölkchen von elektronischen Winden getrieben und entwickeln einen repetitiven Sog.

Matthew Halsall „Mindfulness Meditations“

Für den Spiritual Jazz des Trompeters Matthew Halsall stehen Giganten wie John Coltrane und Pharoah stehen Giganten wie John Coltrane und Pharoah Sanders Pate. Achtsamkeit und Meditation sind Programm.