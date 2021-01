David Bowie soll ein weiteres Mal auf Berliner Straßen geehrt werden

Am 10. Januar jährte sich der Todestag von Rock- und Poplegende David Bowie zum fünften Mal. Nun steht die Überlegung im Raum, ihm zu Ehren eine Berliner Kreuzung am Heinrich-Von-Kleist-Park in Berlin-Schöneberg umzubenennen. Diese liegt zwischen der Grunewald-, Langenscheidt- und Hauptstraße und soll zukünftig den Namen David-Bowie-Platz tragen.

Die CDU Tempelhof-Schöneberg will diese Kreuzung am U-Bahnhof Kleistpark umbenennen, um die Beziehung des verstorbenen Musikers zu der Stadt zu ehren. „Am Mittwoch wollen die Christdemokrat*innen im Bezirksparlament nun einen Prüfauftrag zur Umbenennung einbringen“, so die „Süddeutsche Zeitung“.

Doch ist das Vorhaben nicht ganz einfach, denn auch in dieser Frage wird eine Geschlechterquote einbezogen und in diesem Fall ist eine weibliche Namensgeberin vorrangig. Zusätzlich ist nicht jede*r Anwohner*in Fan des britischen Sängers und Fürsprecher*in einer solchen Umbenennung. Die „Süddeutsche Zeitung“ ergänzt außerdem, dass im Jahr 2015 ein Fall auftauchte, in dem David Bowie Sex mit Minderjährigen unterstellt wurde.

David Bowie in Berlin

Bereits einige Monate nach seinem Tod wurde am Wohnhaus der Hauptstraße 155 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine Gedenktafel aufgehängt. David Bowie hatte dort von 1976 bis ins Jahr 1978 gewohnt. Er suchte in Schöneberg Erholung und Normalität, und sagte in einem Gespräch mit dem „Tagesspiegel“ aus dem Jahr 2002: „Nach vielen Jahren, die ich quasi unter Hochdruck in den USA gelebt hatte, war das entspannend für mich, in eine Stadt zu kommen, wo man relativ wenig Notiz von mir nahm.“

Doch nicht nur der Anonymität wegen zog es den Briten nach Berlin. Auch erklärte er in dem Interview, wie der „deutsche Zeitgeist“ Einfluss auf seine Musik nahm. Neben dem Klassiker „Heroes“, der im Jahr 1977 erschien, sind noch einige andere Songs seines gleichnamigen Albums in der Stadt entstanden. Genauso veröffentlichte er jedoch die Studioalben „Station To Station“ (1976) und „Low“ (1977) in seiner Zeit in Berlin.

