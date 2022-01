Alice Cooper: Zwei „pure Rock ’n‘ Roll-Alben“ sind unterwegs

Foto: Getty Images, Icon and Image. All rights reserved.

Alice Cooper arbeitet im Moment nicht bloß an seinem nächsten Album, sondern auch schon an seinem übernächsten.

„Ich arbeite im Moment an zwei Platten“, erzählte Cooper in einem Interview mit „Radio XM“. „Die Songs für eines davon sind bereits fertig geschrieben, und wir werden bald Demos davon aufnehmen. Die Fertigstellung des anderen liegt etwas weiter in der Zukunft, aber ich habe bereits mit der Arbeit daran begonnen“.

Auch über den Sound beider Longplayer sprach der Musiker: „Es sind zwei vollkommen verschiedene Alben, aber nach Alice-Cooper-Manier sind es pure Rock ’n‘ Roll-Alben“.

Mit seinem letzten Album gelang Alice Cooper in Deutschland ein großer Wurf

Coopers vorangehendes und mittlerweile 28. Album „Detroit Stories“ erschien im Februar 2021. Die LP erreichte Platz eins der Album-Charts und auch der Vinyl-Charts. Damit verbuchte der Musiker seinen bislang größten Erfolg in Deutschland.

Unterdessen hat Cooper auch seinen Tour-Alltag wieder aufgenommen. Trotz der anhaltenden Unsicherheit in Zeiten der Pandemie sind bereits eine Vielzahl an Shows geplant.

Anders könnte es sich der Sänger auch nicht vorstellen: „Ich gehe seit 55 Jahren auf Tournee und wir machen durchschnittlich 100 bis 200 Shows pro Jahr. Wir sind so daran gewöhnt, auf der Bühne zu stehen, dass 18 Monate Pause echt verrückt waren! Jetzt sind die Leute wieder draußen und geben Konzerte – die Plackerei ist zurück. Und wir lieben die Plackerei!“.