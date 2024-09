„Als Kind unbarmherzig dafür gehänselt“: Billy Corgan offenbart sein Feuermal auf Instagram

All die Jahre versteckte er seinen vermeintlichen körperlichen Makel vor der Öffentlichkeit. Nun hat sich Billy Corgan endlich getraut: Auf seinem Instagram-Account postet der Sänger ein Bild von sich im Kapuzenpulli, der linken Ärmel ist nach oben gezogen. Über seine gesamte Hand und einen Teil des Arms erstrecken sich purpurne Flecken.

Ein Statement für Body Positivity

Die Medizin betrachtet es nur als harmlose Hautverfärbung, die durch fehlgebildete Blutgefäße verursacht wird. Doch für Betroffene kann ein Naevus flammeus, zu deutsch „Feuermal“, eine ungeheure psychische Belastung darstellen. Oft finden sie sich nicht attraktiv und leiden unter einem geringen Selbstwert – insbesondere, wenn sie von ihren Gegenübern auf die Flecken angesprochen werden.

Corgan möchte ein Zeichen gegen diese (Selbst-)Stigmatisierung setzen und Menschen mit Feuermalen ermutigen, zu ihren Körpern zu stehen: „Ich bin ein Fan der Body-Positivity-Bewegung, denn schließlich geht es darum, das zu feiern, was uns ausmacht. Ich will damit sagen, dass ich mich mein ganzes Leben lang bemüht habe, meine „Portwein“-Muttermale zu verstecken, denn wie Sie sich vorstellen können, wurde ich als Kind unbarmherzig dafür gehänselt. So sehr, dass Leute, die mich seit einem Jahrzehnt kennen, schockiert sind, wenn sie es endlich ‚sehen‘.“

Entschieden weist er darauf hin, dass man als Träger von Feuermalen kein Aussätziger ist und sich von unsensiblen Fragen seiner Mitmenschen nicht verunsichern lassen soll: „Selbst jetzt halten mich Fremde auf der Straße an, nicht weil sie mich erkennen, sondern weil sie denken, dass mit mir etwas nicht stimmt, das medizinische Hilfe erfordert. Dazu kommen die zufälligen Fragen: ‚Ist das eine Verbrennung? Sind Sie krank? Ist es ansteckend? Tut es weh?‘ Also eine positive Botschaft für den Tag: Wer auch immer du bist, ich hoffe, du findest Frieden mit dem, was du bist, denn: Ich möchte diese Person kennen und niemanden sonst.“

Billy Corgans Instagram-Post:

Fangemeinde steht hinter Corgan

In den Kommentaren bekommt Corgan für seinen mutigen Schritt überwältigende Unterstützung. Seine neue Bandkollegin Kiki Wong schreibt zum Beispiel: „Absolute Legende.“ Eine andere Userin findet: „Ich finde es toll, wie du Leute annimmst, die andere fürchten.“ Viele andere Fans schreiben „Amen“, „Guter Post“, „Ich liebe dich“ oder „Du bist der beste“. Für seine aktuelle Tour durch die USA und die im Oktober und November anstehenden Konzerte in Südamerika dürfte dem Bandleader der Smashing Pumpkins der Rückhalt seiner Fans also viel Kraft geben.