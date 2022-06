Amber Heard: „Ich liebe Johnny Depp immer noch“

In einem Interview mit „NBC News“ sagte Amber Heard, dass sie gegenüber ihrem Ex-Mann Johnny Depp keine schlechten Gefühle empfindet. Es war Heards erstes Interview seit dem Urteilsspruch im Prozess gegen Johnny Depp, in dem das Gericht beide der Verleumdung für schuldig befand.

„Ich liebe ihn. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt“, betonte Heard. „Und ich habe mein Bestes gegeben, um eine zutiefst zerrüttete Beziehung zu kitten. Jedoch konnte ich es nicht. Trotzdem hege ich keinerlei böse Gefühle oder Groll gegen ihn. Ich weiß, das mag schwer zu verstehen sein, oder es mag wirklich einfach zu verstehen sein, wenn man jemals jemanden geliebt hat, sollte es einfach sein.“

Zudem sagte Heard, dass sie auch weitere Verleumdungsklagen von Depp befürchtet: „Ich habe Angst, dass, egal was ich tue, egal was ich sage oder wie ich es sage, jeder Schritt, den ich mache, eine weitere Gelegenheit für diese Art des Ruhigstellens darstellt. Und ich denke, das ist es, was eine Verleumdungsklage bewirken soll – sie soll dir deine Stimme nehmen.“

Darüber hinaus sprach sie ihren Meinungsartikel in der „Washington Post“ aus dem Jahr 2018 an, in dem sie sich als angebliches Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete:

„In dem Meinungsartikel ging es nicht um meine Beziehung zu Johnny“, betonte Heard. „Es ging darum, dass ich meine Stimme einem größeren kulturellen Gespräch geliehen habe, das wir zu dieser Zeit führten. Es war mir wichtig, dass es nicht um ihn ging, oder darum, ihn zu diffamieren. Ich habe alle Entwürfe von Anwälten überprüfen lassen.“

Zudem antwortet Heard darauf, ob die Nichteinhaltung einer zugesagten Spende von sieben Millionen US-Dollar für die Geschworenen ein Grund gewesen sei, ihre Glaubwürdigkeit infrage zu stellen.



„Ich sollte es nicht spenden müssen, um glaubwürdig zu sein. Ich sollte nicht die gesamte Summe spenden müssen.“

Watch all of part two of @SavannahGuthrie’s exclusive interview with Amber Heard, in which Heard discusses her future, fears about new defamation lawsuits and whether she still “has love” for Johnny Depp: pic.twitter.com/xr3EX9se6K

— TODAY (@TODAYshow) June 15, 2022