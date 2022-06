Tollwood Sommerfestival 2022: Noch Restkarten für Jeff Beck und Johnny Depp

Jeff Beck und Johnny Depp treten am 13. Juli 2022 um 19 Uhr auf dem Tollwood Sommerfestival im Olympiapark Süd in München auf. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „18“, das am 15. Juli, nur zwei Tage nach dem Auftritt veröffentlicht wird. Jetzt könnt ihr noch einige der wenigen Restkarten ergattern. Außerdem findet ihr im Artikel alle weiteren Informationen zum Auftritt und den Tickets.

Karten für das Konzert am 13. Juli um 19 Uhr gibt es unter der Tollwood-Tickethotline 0700 383850 24 (je nach Anrufernetz ca. 9 Ct/min), auf der offiziellen Homepage oder über die Ticketpartner München Ticket und Eventim.

Übersicht: Zeiten und Ticketpreise

Tollwood Musik-Arena (unbestuhlt) 13. Juli 2022

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 64,80 EUR / erm. 61,93* EUR

(Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)

Tollwood 2022: Diese Bands und Musiker treten auf

Das Tollwood Sommerfestival findet dieses Jahr vom 16. Juni bis zum 17. Juli 2022 in München im Olympiapark Süd statt. Ebenfalls beim Tollwood 2022 dabei: Spider Murphy Gang, Cro, Simple Minds, Sido, Mark Forster, The BossHoss und Sting. Das gesamte Line-up findet ihr auf der Homepage des Festivals und am Ende des Artikels.

Das neue Album –„18“

Am 15. Juli veröffentlichen Johnny Depp und Jeff Beck ihr gemeinsames Album „18“ – darauf covern der Ausnahmegitarrist und der Schauspieler 13 Rock- Pop- und Soulklassiker. Ebenfalls enthalten sind zwei neue Kompositionen Depps, den Song „This Is A Song For Miss Hedy Lamarr“ gibt es jetzt bereits zu hören. Im Juli kommen sie im Rahmen ihrer Europa-Tournee auch noch nach Frankfurt.

Tollwood

Das erste Tollwood fand im Sommer 1988 bereits auf dem Gelände des Olympiaparks Süd statt. 1992 wurde auch das Winterfestival ins Leben gerufen. Es startete auf dem sogenannten Roncalli-Gelände, wo heute die Pinakothek der Moderne steht. Mehr als 70 Prozent der Veranstaltungen sind kostenlos. Das gilt allerdings für die wenigsten Konzerte.

Komplettes Line-up

16.06.2022 | Rea Garvey – „Hy Brasil”-Tour

17.06.2022 | ZAZ – „Organique”-Tour”

18.06.2022 | Ringlstetter und Band – „Heile Welt”-Tour 19.06.2022 | Django 3000 & Dreiviertelblut, Beginn: 18 Uhr

20.06.2022 | Wincent Weiss „Vielleicht irgendwann”-Tour

21.06.2022 | Spider Murphy Gang unplugged – „Akustik”-Tour”

22.06.2022 | Spider Murphy Gang unplugged – „Akustik”-Tour”

23.06.2022 | Hubert von Goisern – „Zeiten und Zeichen”-Tour, Beginn: 19:30 Uhr 24.06.2022 | Element of Crime

25.06.2022 | Revolverheld – „Zimmer mit Blick Live-Sommer 2022” 26.06.2022 | Johannes Oerding – „Konturen”-Tour

27.06.2022 | Cro – „trip is (a)live”-Tour

28.06.2022 | Melissa Etheridge

29.06.2022 | Haindling

30.06.2022 | Niedeckens BAP – „Schließlich Unendlich”-TOUR 2022, Beginn: 18:45 Uhr

01.07.2022 | Simple Minds – „Celebrating 40 Years of Hits”

02.07.2022 | SDP „Die unendlichste Tour Deutschlands”

03.07.2022 | Wardruna – „Nordic Nights Summer Open Air Tour“, Beginn: 18 Uhr

04.07.2022 | SIDO – „Ich & Keine Maske” Live 2022 Open Air

05.07.2022 | Schmidbauer und Kälberer mit Steinbäcker

06.07.2022 | Schmidbauer und Kälberer mit Ringsgwandl

07.07.2022 | Mark Forster – „Open Air”

08.07.2022 | dicht & ergreifend – „Open Air 2022”

09.07.2022 | Querbeat – „Radikal positiv”-Tour 2022

10.07.2022 | Deine Freunde – „10 Jahre Deine Freunde – Die Sommer Open Airs” – Beginn: 16 Uhr 11.07.2022 | Pizzera & Jaus – „Wer nicht fühlen will, muss hören”, Beginn: 19:30 Uhr

12.07.2022 | Pizzera & Jaus – „Wer nicht fühlen will, muss hören”, Beginn: 19:30 Uhr

13.07.2022 | An Extraordinary Night – Jeff Beck with very special Guest Johnny Depp

14.07.2022 | The BossHoss – „Black is beautiful”-Tour 2022

15.07.2022 | Alvaro Soler – „Magia”-Tour

16.07.2022 | Sting – „My Songs”-Tour

17.07.2022 | Patti Smith, Beginn: 19:30 Uhr

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.