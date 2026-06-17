Jimmy Kimmel rechnet mit Trump wegen des Reflecting-Pool-Debakels ab: „Nicht mal das kriegt er hin“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jimmy Kimmel hat sich Trumps katastrophale Entscheidung vorgeknöpft, den Reflecting Pool in Washington, D.C. in einem Blauton zu streichen, den er „American-Flag-Blue“ nennt.

„Trump hat angeblich 14 Millionen Dollar in die Renovierung des Reflecting Pools auf der National Mall gesteckt“, erklärte Kimmel. „Er wollte die Oberfläche erneuern und neu streichen, weil ihm das Aussehen nicht gefiel. Er wollte ihn in diesem Flaggenblau haben. Das war die Farbe. Das Projekt wurde letzte Woche abgeschlossen. Und jetzt, keine Woche später, ist er schon komplett grün.“

Weiter sagte er: „Mexikanisches Flaggengrün. Das Weiße Haus spricht von ‚Rückstandsalgen‘. Die haben Arbeiter dort, die literweise Wasserstoffperoxid reinkippen – womit er übrigens auch seine Haare bleicht.“

Trumps teurer Sumpf

Kimmel erläuterte, dass das dunkle Blau offenbar dazu führt, dass das Wasser mehr Wärme speichert – und damit das Algenwachstum begünstigt. „Er hat versprochen, den Sumpf trockenzulegen“, sagte Kimmel. „Stattdessen hat er für 14 Millionen unserer Dollar einen neuen gebaut. Als Nächstes verlegt er St. Patrick’s Day auf den Juli und behauptet, das Grün sei Absicht.“

Der Moderator legte nach: „Der Mann besitzt Hotels. Wenn es eine Sache gibt, die er hinkriegen sollte, dann einen Pool sauber zu halten. Nicht mal das kriegt er hin.“

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Fox News versucht die Sache natürlich schönzureden. Kimmel spielte einen Clip ein, in dem ein Reporter behauptete, „kein anderer Präsident“ hätte den Reflecting Pool saniert. „Stimmt“, konterte Kimmel. „Niemand. Entschuldigung. Abraham Lincoln hätte das nicht gemacht. Er hätte es nicht gekonnt. Er hatte einfach nicht den Mut dazu.“

Algen im Bund mit Antifa?

Dann zeigte Kimmel einen Clip eines Reporters von Real America’s Voice News, der behauptete, hinter den Algen stecke etwas Finsteres. „Mein Gott, die Algen arbeiten mit Antifa zusammen“, reagierte Kimmel. „Fall gelöst.“

Und er schloss: „Von all den vielen bescheuerten und irren Problemen, die Donald Trump verursacht hat – auf Algen wäre ich wirklich nie gekommen.“