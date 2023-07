Größtes Depeche-Mode-Fangirl? Juliette Lewis flippt in Rom komplett aus

Juliette Lewis, Schauspielerin und Sängerin (Juliette and the Licks) scheint ein riesengroßer Fan von Depeche Mode zu sein. Auf Twitter postete sie beziehungsweise eine Freundin ein Video, das die 50-Jährige bei der Anfahrt (anscheinend in einem Golfwagen) zum Konzert der Briten in Rom zeigt, und wie sie danach im Publikum zu Hits der Band recht textsicher mitsingt: „It’s No Good“, „Everything Counts“ und „Just Can’t Get Enough“.

VIP-Plätze scheint der Hollywoodstar nicht bekommen (oder nicht in Anspruch genommen) zu haben, denn die Videoaufnahmen zeigen sie im eher hinteren Abschnitt des Stadio Olimpico, wo Depeche Mode am Mittwoch (12. Juli) gastierten. Das tat Lewis‘ Stimmung aber keinen Abbruch. „Where are we going?“ fragt sie noch ganz zu Beginn des knapp eineinhalbminütigen Clips. Als die Band dann loslegt, ruft sie „Oh, my God!“ und reckt immer wieder die Fäuste in die Höhe.

Derzeit befinden Depeche Mode sich auf Europa-Tournee. Die Hallen-Konzertreise für den Winter, die die Band für sechs Auftritte auch nach Deutschland führt, beginnt im Februar 2024. Der Pre-Sale hat am gestrigen Donnerstag begonnen und ist, wie zu erwarten, äußerst gut verlaufen: Zeitweise ging auf den Vorverkaufsseiten nichts mehr. Auf ihrer Tour präsentieren Depeche Mode Songs ihres aktuellen Albums „Memento Mori“, aber auch Klassiker wie wie „Enjoy the Silence“, „Personal Jesus“, „Everything Counts“, „Never Let Me Down again“, „Walking in my Shoes“, „Stripped“, „World in my Eyes“ und „In your Room“. Ob Depeche Mode zum Abschluss ihrer „Memento Mori“-Tour auch Auftritte in der Berliner Waldbühne absolvieren werden, wie zuletzt 2018 bei der „Spirit“-Tour, steht noch nicht fest.

Juliette Lewis war zuletzt in der Serie „Yellowjackets“ zu sehen (bei uns auf Sky) und hat eine bewegte Karriere hinter sich. Ihren Durchbruch feierte die Amerikanerin in Filmen wie „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ und Martin Scorseses „Kap der Angst“, für den sie 1992, im Alter von 19 Jahren eine Oscar-Nominierung (als „beste Nebendarstellerin“) erhielt. Mit ihrer Band The Licks ist Juliette Lewis auch als Punkmusikerin aktiv.