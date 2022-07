Ankündigung: Werden ABBA auf TikTok ein Konzert geben?

ABBA, die zur Zeit als 3D-Avatare in London auftreten, gaben bekannt, dass sie am 6. Juli auf der Social-Media-Plattform TikTok live zu hören sein werden. Allem Anschein nach in Menschengestalt. Einen Blick hinter die Kulissen gab es auch schon. Unklar ist, ob sie alle vier wirklich live auftreten oder ein Special zur „Voyage“-Show gezeigt wird.

Das Video bietet einen kurzen Einblick in die Vorbereitungen. Das Highlight: Björn Ulvaeus sitzt in seinen ikonischen, weißen Plateaustiefel vor dem Piano und bewegt die Füße im Takt. Auch der Rest der Band ist zu sehen. Agnetha Fältskog, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad stehen mit voller Energie schon hinter dem Mikrofon.

Wie das Konzert genau ablaufen wird, ist unklar. Mehr Informationen als „ABBA live on TikTok July 6th!“ wurden nicht bekanntgegeben . Die Gerüchteküche brodelt aber– angeblich soll der Auftritt um 18 Uhr deutscher Zeit starten.