Anne Heche wurde am Muttertag beerdigt

Am Muttertag , der auf den vergangenen Sonntag (14. Mai) fiel, hat die Familie von Anne Heche die verstorbene Schauspielerin auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles zur ewigen Ruhe gebettet. Sie war am 11. August 2022 im Alter von 53 Jahren gestorben. Am 5. August hatte Heche einen schweren Autounfall, lag danach mehrere Tage im Koma, bevor die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt wurden.

Die Zeremonie, bei der Heches eingeäscherte Überreste an ihren letzten Ruheort gebracht wurden, fand im „Cathedral Mausoleum“ des Luxus-Friedhofs statt. „Sie hat jeden so leidenschaftlich und tief geliebt“, teilte ein Vertreter der Schauspielerin in einer Erklärung ihrer Familie mit. „Ihre Kinder und all jene, die sie hinterlassen hat, danken allen für ihre Unterstützung und Liebe in dieser schwierigen Zeit und sind dankbar, ihre Mutter ehren zu können.“

Anne Heche gehörte in den Neunzigern zu den bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Sie war unter anderem in „Donnie Brasco“, „Sechs Tage, sieben Nächte“, „Wag the Dog“, „Volcano“ und der „Psycho“-Neuauflage zu sehen. Im Fernsehen sah man sie in Serien wie „Ally McBeal“, „Nip/Tuck“, „Hung“ und „Dig“. 1995 war sie zwei Jahre mit Steve Martin liiert, danach waren sie und Moderatorin Ellen DeGeneres für drei Jahre ein Paar. Aus zwei späteren Ehen gingen zwei Söhne hervor. Ihre Ehe mit dem Kameramann Coley Laffoon wurde 2009 geschieden.