ANTHI veröffentlicht ihre neue Single „Unsichtbar“

In „Unsichtbar“ beschäftigt sich ANTHI mit einer unerfüllten und quälenden Beziehung. Das lyrische Ich fühlt sich von seinem Partner oder seiner Partnerin nur in den Momenten körperlicher Nähe gebraucht, ohne wirklich wahrgenommen zu werden. Trotz der Erkenntnis, nicht glücklich zu werden, bleibt er oder sie aus Unsicherheit und naiver Hoffnung in der Beziehung.