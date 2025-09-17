„Anthology 4“ der Beatles erscheint im November

Best of Quincy Jones: „Die Beatles waren die schlechtesten Musiker der Welt“

Am 21. November 2025 bringen die Beatles mit „Anthology 4“ ein neues Kapitel ihrer legendären „Anthology“-Reihe heraus. Das Werk erscheint als 2-CD-Set, 3-LP-Version auf 180-g-Vinyl sowie digital.

Formate und Inhalte

Giles Martin hat „Anthology 4“ neu zusammengestellt. Die Sammlung enthält 13 bisher unveröffentlichte Demos, Session-Aufnahmen und rare Versionen aus den Jahren 1963 bis 1969. Dazu kommt die letzte Single der Band, „Now and Then“, die 2023 erschien. Außerdem liefert Produzent Jeff Lynne neue Mixe der „Anthology“-Hits „Free as a Bird“ und „Real Love“, für die er die Gesangsspuren von John Lennon neu bearbeitete.

Insgesamt umfasst die Veröffentlichung 26 Songs, die es bislang noch nie auf Vinyl gab. Die 3-LP-Version erscheint als dreifach aufklappbares Set mit Polyethylen-Innenhüllen. Das 2-CD-Set steckt in einem Digisleeve-Klappcover und enthält ein 48-seitiges Booklet.

Kevin Howlett steuerte die Song-Notizen bei, während die Einleitung auf Interviews von 1996 mit Derek Taylor, einem engen Freund und Berater der Beatles, basiert.

Erweiterte „Anthology Collection“

Am 21. November erscheint außerdem die erweiterte „Anthology Collection“ als 12-LP-Box und 8-CD-Box. George Martin stellte die ursprüngliche Reihe zusammen, Giles Martin hat sie neu remastered. Die Box enthält drei Doppelalben mit seltenem Material und zeigt, wie sich viele Songs von frühen Skizzen zu Klassikern entwickelten.

Auch „Anthology 4“ ist in der Box enthalten, mit insgesamt 36 Songs, darunter die 13 unveröffentlichten Demos und Session-Aufnahmen.

Anthology 4 Trackliste

2CD – Titelliste

CD Disc 1:

I Saw Her Standing There (Take 2)

Money (That’s What I Want) (RM7 undubbed)

This Boy (Takes 12 and 13)

Tell Me Why (Takes 4 and 5)

If I Fell (Take 11)

Matchbox (Take 1)

Every Little Thing (Takes 6 and 7)

I Need You (Take 1)

I’ve Just Seen a Face (Take 3)

In My Life (Take 1)

Nowhere Man (First version – Take 2)

Got to Get You into My Life (Second version – unnumbered mix)

Love You To (Take 7)

Strawberry Fields Forever (Take 26)

She’s Leaving Home (Take 1 – instrumental)

Baby, You’re A Rich Man (Takes 11 and 12)

All You Need Is Love (Rehearsal for BBC broadcast)

The Fool on The Hill (Take 5 – Instrumental)

I Am The Walrus (Take 19 – strings, brass, clarinet overdub)

CD Disc 2: