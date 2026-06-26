Trumps Schwiegersohn war aus irgendeinem Grund beim Treffen mit Golfstaaten dabei

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Während Vizepräsident J.D. Vance versucht, Trumps Schlamassel im Iran-Konflikt auszubaden, hat Außenminister Marco Rubio gerade eine vergleichsweise komfortablere Aufgabe hinter sich gebracht: die reichen Golfstaaten zu beruhigen, dass alles unter Kontrolle sei.

Eine ernste Angelegenheit – weshalb es einige Augenbrauen hochzog, als der Schwiegersohn des Präsidenten, Michael Boulos, Ehemann von Tiffany Trump, wie angewachsen in Rubios Entourage auftauchte und an einem offiziellen Treffen mit einem nahöstlichen Staatschef teilnahm.

Boulos, ein libanesisch-amerikanischer Unternehmer und Sohn von Massad Boulos, dem Senior Adviser for Arab and African Affairs, saß am Mittwoch beim Treffen mit VAE-Präsident Mohamed bin Zayed al-Nahyan direkt neben Rubio. Entscheidend dabei: Boulos selbst bekleidet kein offizielles Regierungsamt und wurde in der Vergangenheit beschuldigt, seine Verbindungen zur Trump-Familie für finanzielle Zwecke zu nutzen.

Rubios Erklärung für Boulos

„Wir haben über Präsident Trumps MOU mit dem Iran gesprochen, über Bemühungen zur Sicherung des freien und sicheren Transits durch die Straße von Hormuz sowie über regionale Stabilität“, schrieb Rubio in einem Post in den sozialen Medien, dem ein Foto beigefügt war, das ihn und Boulos nebeneinander am Kopf des Konferenztisches vor der VAE-Delegation zeigt. „Ich habe der VAE-Führung für ihre beispiellose Unterstützung gedankt, ihren Mut und ihre Widerstandsfähigkeit angesichts der iranischen Angriffe gewürdigt und unser Bekenntnis zur Sicherheit der Emirate sowie zu unserer starken bilateralen Partnerschaft bekräftigt.“

Als Reporter nachfragten, welche Rolle der Schwiegersohn des Präsidenten bei diesen hochrangigen Gesprächen gespielt habe – zumal er als privater Luxusunternehmer ohne Regierungsposten auftritt –, wich Rubio aus.

„Er war dort, um seinen Bruder zu besuchen, der hier lebt“, sagte Rubio. „Er war einfach hier, weil sein Bruder hier lebt, und ich bin ein guter Freund von Michael – da haben wir die Gelegenheit genutzt, uns zu treffen.“

Boulos‘ Bruder Fares ist Afrobeats-DJ und Hobbyschauspieler.

Kushners Schatten über den Gesprächen

Es gibt allerdings einen anderen, womöglich naheliegenderen Grund für Boulos‘ Anwesenheit. Trumps bekanntester Schwiegersohn, Jared Kushner, Ehemann von Ivanka Trump, hat nach seiner Zeit als Senior Adviser in Trumps erster Amtszeit im Golfraum ein Vermögen gemacht – vor allem durch staatlich gestützte Kryptoprojekte und Immobilienentwicklungen. Heute ist Kushner einer der Chefunterhändler in den Iran-Gesprächen, obwohl er nach wie vor potenziell konfliktbehaftete Finanzinteressen in der Region hält.

Möglicherweise will Boulos nun seinerseits Kontakte im Nahen Osten knüpfen – und die Bundesregierung scheint ihm dabei entgegenzukommen.