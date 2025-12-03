Apple Music Replay 2025 verfügbar: Discovery und Comeback-Features

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Apple Music hat seinen Jahresrückblick für 2025 bereits am 2. Dezember veröffentlicht und kommt damit der Konkurrenz von Spotify zuvor. Die Replay-Funktion wartet mit erweiterten Statistiken und neuen Kategorien auf, die tiefere Einblicke in das persönliche Hörverhalten ermöglichen sollen. Die Zusammenfassung umfasst die meistgehörten Songs, Alben, Interpret:innen und Genres sowie die gesamte Hörzeit in Minuten.

Drei neue Kategorien für detaillierte Analysen

Apple Music hat den diesjährigen Rückblick um drei Bereiche ausgedehnt. Die Kategorie „Discovery“ präsentiert Artists, die Nutzer:innen erstmals im Jahr 2025 für sich entdeckt haben. „Loyalty“ hingegen zeigt jene Musiker:innen, die über mehrere Jahre hinweg regelmäßig gehört wurden. Und auch die „Comebacks“-Sektion ist neu: Sie listet Interpret:innen auf, die nach längerer Pause wieder in die persönliche Playlist zurückgekehrt sind.

Social-Media-Integration mitgedacht

Für die Verbreitung in den Socials gibt es zudem die „Highlight Reel“-Funktion. Wie von Spotify bekannt kann man so ein Video mit Bildern erstellen, das speziell für Plattformen wie Instagram und TikTok gedacht ist.

Weltweite Charts veröffentlicht

Parallel zu den persönlichen Statistiken hat Apple Music die globalen Charts für 2025 bekannt gegeben. Diese basieren auf Streaming-Zahlen, Shazam-Suchanfragen, Liedtext-Interaktionen, Radio-Airplay und der Nutzung von Apple Music Sing.

Auf Platz eins der meistgestreamten Songs weltweit steht „APT.“ von ROSÉ und Bruno Mars. Dahinter folgen „luther“ von Kendrick Lamar mit SZA sowie „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars. Der Song „APT.“ dominiert auch die Charts bei Shazam, Radio und Lyrics.

Wettbewerb der Streaming-Plattformen

Mit der zeitigen Veröffentlichung positioniert sich Apple strategisch im Wettbewerb der Musik-Streaming-Dienste. Neben Spotify haben auch YouTube Music und Amazon Music bereits ihre Jahresrückblicke präsentiert. Die Plattformen buhlen so um die Aufmerksamkeit der Musikfans in der vorweihnachtlichen Zeit.

Die Apple Music for Artists App wurde ebenfalls mit neuen Replay-Metriken ausgestattet. Künstler:innen erhalten dadurch Einblicke in ihr Hörerwachstum und ihre Performance im Jahresverlauf.

Verfügbarkeit und Zugang

Apple Music Replay 2025 steht allen Abonnent:innen kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff erfolgt über die Startseite der App oder den „Neu“-Tab. Die Funktion ergänzt die bereits existierenden monatlichen Replay-Playlists sowie die All-Time-Playlist, die seit Beginn des Abonnements die am häufigsten gehörten Songs sammelt.