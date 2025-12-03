YouTube Recap 2025: Neuer Jahresrückblick fordert Spotify heraus

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

2025, alles neu: YouTube hat erstmals einen separaten Jahresrückblick für reguläre Videos eingeführt, der unabhängig von der bereits etablierten Music-Recap-Funktion läuft. Die neue Sache startet zunächst in den USA, in Deutschland muss man also noch warten. Konkrete Infos, wann auch hierzulande mit einer spezifischen Recap-Funktion gerechnet werden kann, bleibt unklar.

Was einen erwartet: Nutzer:innen erhalten bis zu zwölf personalisierte Karten im Story-Format, die verschiedene Aspekte ihrer Videonutzung darstellen. Dazu gehören die meistgesehenen Kanäle, bevorzugte Themenbereiche und Veränderungen im Nutzungsverhalten über das Jahr hinweg. Die Funktion ordnet User:innen zudem verschiedenen Typen zu, etwa solchen, die bevorzugt Bildungsinhalte konsumieren, oder Nutzenden mit Vorliebe für experimentelle Formate.

So ist der Jahresrückblick zu finden

Die Recap-Neuerung ist plattformübergreifend nutzbar und kann sowohl in der mobilen App als auch im Desktop-Browser aufgerufen werden. Nutzer:innen finden die Funktion auf der Startseite oder im Bereich „You“. Wie gesagt: Derzeit ist das Feature offiziell nur für Nutzer:innen in den USA verfügbar. YouTube kündigte zwar eine globale Ausweitung für die folgende Woche an, nannte jedoch keine spezifischen Zeitpunkte für einzelne Märkte wie Deutschland.

Parallel zur Video-Recap-Funktion bietet YouTube weiterhin separate Jahresrückblicke für Musiknutzung an. Detaillierte Statistiken zu Künstler:innen und Songs bleiben dem YouTube-Music-Recap vorbehalten. Aktuell gibt es auf den verschiedensten Plattformen eine Gesamtübersicht zum Jahr 2025 – YouTube versucht so also auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und Spotify mit seiner jährlichen „Wrapped“-Funktion eine Kampfansage zu machen.

Die wichtigsten Trends und Charts des Jahres

YouTube hat parallel zur Einführung der Recap-Funktion Listen mit den wichtigsten Trends, Creators und Inhalten des Jahres 2025 veröffentlicht. Here we go …

Die Top-Trending-Topics 2025 bei YouTube in der Übersicht

Squid Game

User-Generated Roblox Experiences

KPop Demon Hunters

Brainrot

Charlie Kirk

Labubu

Nintendo Switch 2

Cookie Run Kingdom

Blue Lock

KATSEYE

Die Top-Creators 2025 bei YouTube

MrBeast

CaylusBlox

IShowSpeed

Double Date

Cadel and Mia

Charlie Kirk

Law by Mike

CoryxKenshin

Zack D. Films

Outdoor Boys

Die Top-Podcasts 2025 bei YouTube

The Joe Rogan Experience

KILL TONY

Good Mythical Morning

Rotten Mango

The MeidasTouch Podcast

48 Hours

Shawn Ryan Show

Smosh Reads Reddit Stories

This Past Weekend w/ Theo Von

The Diary Of A CEO

Die Top-Songs 2025 in den Shorts bei YouTube

„YOUR WAY’S BETTER“ – Forrest Frank

„Passo Bem Solto (Slowed)“ – ATLXS

„Rock That Body“ – Black Eyed Peas

„Pretty Little Baby“ – Connie Francis

„chess“ – Joyful

„Anxiety“ – Doechii

„Doot Doot (6 7)“ – Skrilla

„Soda Pop“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)

„Confess your love“ – Jiandro (feat. ola.wav)

„Ocean Eyes“ – Billie Eilish

Die Top-Songs 2025 bei YouTube insgesamt