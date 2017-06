Arcade Fire: Tracklist von „Everything Now“ veröffentlicht

Weiterlesen Live in Montreal: Arcade Fire präsentieren sechs Songs vom neuen Album Bei einem geheimen Konzert im kanadischen Montreal stellten Arcade Fire einige Songs ihres neuen Albums vor, ließen die Fans aber auch Klassiker hören Erst tauchte ein Liste von möglichen Songtiteln des Albums „Everything Now“ auf „Reddit“ auf. Daraufhin veröffentlichten Arcade Fire eine Reihe von Anagramen, die diese Liste so gut wie bestätigten. Nun hat die Geheimniskrämerei ein Ende: Wie „Sterogum“ schreibt haben die Musiker nun alles verraten.

Tracklist von „Everything Now“:

„Everything_Now“ „Everything Now“ „Signs Of Life“ „Creature Comfort“ „Peter Pan” „Chemistry“ „Infinite Content“ „Infinite_Content“ „Electric Blue“ „Good God Damn“ „Put Your Money On Me“ „We Don’t Deserve Love“ „Everything Now (continued)“

In einem Monat ist es so weit

Zwei Songs gibt es schon zu hören: Den Titeltrack „Everything Now“ sowie „Creature Comfort“, der zweite Song vom kommenden Album von Arcade Fire. Der Nachfolger von „Reflektor“ aus dem Jahr 2013 erscheint am 28. Juli 2017. Im Rahmen ihrer „Infinite Content“-Tour spielen Arcade Fire am 02. Juli in Berlin. Weitere Stopps in Deutschland sind nicht vorgesehen.

Weiterlesen Arcade Fire: Zwei Deutschland-Konzerte 2017 – Berlin und Köln Im Juni und Juli 2017 kommen Arcade Fire für zwei Konzerte nach Deutschland. Alle Infos hier.

Die Platte wurde von der Band zusammen mit Thomas Bangalter (Daft Punk) und Steve Mackey (Pulp) produziert, Co-Produzent war Markus Dravs (Kings Of Leon, Coldplay, Florence & The Machine, Mumford And Sons).