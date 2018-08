Aretha Franklins Beerdigung: Stevie Wonder wird singen

In der Nähe von Michael Jacksons Grab wurde dessen Vater Joseph beigesetzt. Tochter Janet kam um Abschied zu nehmen.

Dass das Verhältnis zwischen Joseph Jackson, verstorben am 27. Juni 2018, und seinen Kindern „nicht sehr einfach“ gewesen war, ist sicher eine Untertreibung. Der Patriarch war stolz darauf, nicht nur seine Kinder als Boygroup Jackson 5, später The Jacksons, zum Erfolg geprügelt zu haben. Eines seiner berühmtesten Zitate über die Karriereplanung lautete: „I don’t think Michael was afraid of me. What he was afraid of, he may do something wrong and I’d chastise him but not beat him. I never beat him like the media tried to say.“ Joseph schrieb sich stets auch die Solokarrieren seiner Sprösslinge Michael und Janet…