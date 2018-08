Video: Enkelin teilt Videos von Aretha Franklin, aufgenommen kurz vor deren Tod

Victorie Franklin ist die Enkelin von Aretha Franklin und trauert mit ihrer Familie um die berühmte Großmutter. Am Todestag der Soul-Legende, dem 16. August, teilte sie ein intimes Video auf Twitter, das Aretha Franklin Anfang des Jahres singend an einem Keyboard zeigt. Der Clip ist mit einem VHS-Effekt versehen und Victorie Franklin schreibt dazu:

„Ich habe viele Erinnerungen daran, wie ich in ihr Zimmer komme und sie spielt Klavier und singt. Worte können meinen Schmerz nicht beschreiben, aber Gott sagt mir, dass sie in Frieden ruht. Heute haben wir eine Ikone verloren, eine Legende, aber heute habe ich meine Großmutter verloren. Ich liebe Dich und ich werde Dich stolz machen.“

I have many memories of me coming into her home and she would be playing the piano and singing. Words can’t describe the pain I’m feeling, but God is telling me that she is at peace. Today we lost an icon, a legend, but today I lost my grandma. I love u and imma make u proud 💕 pic.twitter.com/cSFK5pibEV

— Victorie✨ (@TDirt__) August 16, 2018