Aston „Family Man“ Barrett, Bassist von Bob Marley & The Wailers, gestorben

Aston Barrett, der als „Family Man“ bekannte jamaikanische Bassist, der als rhythmischer Architekt für Reggae-Legenden wie Bob Marley and the Wailers, Burning Spear und Augustus Pablo diente, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Barretts Tod wurde am Samstag von seinem Sohn Aston Barrett Jr. in den sozialen Medien bekanntgegeben: „Schweren Herzens teilen wir die Nachricht vom Ableben unseres geliebten Aston ‚Familyman‘ Barrett nach einem langen medizinischen Kampf“, schrieb Barrett Jr. „Heute Morgen hat die Welt nicht nur einen ikonischen Musiker und das Rückgrat von The Wailers verloren, sondern auch einen bemerkenswerten Menschen, dessen Vermächtnis genauso groß ist wie sein Talent. Unsere Familie bittet um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit, denn Worte können unseren tiefen Verlust nicht ausdrücken.“

Der in Kingston geborene Barrett war einer der renommiertesten, produktivsten und einflussreichsten Studiomusiker Jamaikas. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder und Schlagzeuger Carlton bildete er die Rhythmusgruppe für fast die gesamte Zeit, in der Marley Frontmann der Wailers war, und spielte den Bass auf einer Reihe klassischer Alben, die von Soul Rebels aus dem Jahr 1970 bis zur posthumen LP „Confrontation“ von 1983 reichten.

„Die Trommel ist der Herzschlag, und der Bass ist das Rückgrat“, sagte Barrett einmal. „Wenn der Bass nicht stimmt, hat die Musik ein schlechtes Rückgrat, sie wäre also verkrüppelt.“

In fast jedem der heute legendären Songs von Marley and the Wailers war Barretts Bassarbeit zu hören: „I Shot the Sheriff“, „Get Up, Stand Up“, „Stir It Up“, „Jamming“, „No Woman, No Cry“, „Three Little Birds“, „Could You Be Love“, „Is This Love“ und Dutzende mehr.

Barrett – wegen seiner patriarchalischen Rolle als Bandleader und musikalischer Leiter der Wailers „Family Man“ genannt – „spielte eine Hauptrolle bei der Einführung des One-Drop-Rhythmus des Reggae beim internationalen Publikum“, schrieb Rolling Stone in unserer Liste der 50 größten Bassisten aller Zeiten. „Aber der Einfluss des selbsternannten ‚Architect of Reggae‘ reichte weit über das Genre hinaus und erstreckte sich auf Pop, R&B und Funk: Seine stolze Basslinie auf dem Instrumentalstück ‚The Liquidator‘ der Harry J. All Stars aus dem Jahr 1969 diente drei Jahre später als direkte Vorlage für den Hit ‚I’ll Take You There‘ der Staples Singers.“

„Er sollte die Nummer eins [auf der Liste] sein. Er ist derjenige, mit dem alles angefangen hat“, sagte Shakespeare dem Rolling Stone im Jahr 2020. „Die Leute denken, dass er auf [Bob Marleys] ‚Concrete Jungle‘ gespielt hat, aber ich habe ‚Concrete Jungle‘ gespielt, ich habe nur einen Stil gespielt, der ähnlich war [wie Barrett, der mit den Wailers auf dem Rest von ‚Catch a Fire‘ spielte]. Aber Family Man ist derjenige, der mir in den Hintern getreten hat; er ist derjenige, der mir gesagt hat, ich solle aufstehen und das machen.“

„Mit Tränen in unseren Herzen und Augen teilen wir die Nachricht von Aston Barrett Jr. mit, dass sein Vater, unser geliebter Freund, musikalischer Partner, Bredrin Aston ‚Family Man‘ Barrett, den Übergang von der physischen Welt vollzogen hat“, schrieb Bob Marleys offizielles Social Media am Samstag. „Jedes Mal, wenn wir die Musik hören, achten wir auf das Genie von Fams am Bass. Ein Pionier, einzigartig, Trendsetter, Revolutionär im musikalischen Bereich und vor allem, wie sein Name schon sagt, ein echter Familienmensch. Unser Beileid an seine Familie.“

Bobs Sohn Ziggy Marley schrieb: „Mein Lehrer ist von uns gegangen. Aston Family Man Barrett, sein Gefühl und sein Stil haben mich und so viele andere inspiriert. Wir werden seine Genialität über Generationen hinweg studieren und seine physische Präsenz vermissen, doch seine spirituelle Energie und seine Lehren bleiben bestehen. Liebe Grüße an die Familie Barrett.“

Ali Campbell von UB40 fügte hinzu: „Sein Vermächtnis wird durch die zeitlose Musik, zu der er beigetragen hat, für immer nachhallen. Möge er in ewigem Frieden ruhen, und möge seine Familie Trost in dem bleibenden Einfluss finden, den er hinterlassen hat.“

Neben seiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei den Wailers spielte Barrett auch bei Lee „Scratch“ Perry’s the Upsetters, den Aggrovators und King Tubby’s Hausband und wirkte auf gefeierten Reggae-Alben von Peter Tosh (Equal Rights), Max Romeo (Revelation Time), Keith Hudson (Pick a Dub) und I-Roy (Truth and Rights) mit, um nur einige wenige zu nennen.

Barrett – der später dem Begriff „Family Man“ eine doppelte Bedeutung geben sollte, indem er mindestens 50 Kinder zeugte – verklagte 2006 Island Records und forderte 60 Millionen Pfund an unbezahlten Tantiemen für seine Arbeit mit den Wailers.

„Aston Barrett und sein Bruder haben buchstäblich den Sound der Wailers kreiert, was jedoch nicht im Geringsten die außergewöhnlichen Songwriting-Fähigkeiten von Mr. Marley schmälern soll“, sagte Barretts Anwalt Stephen Bate vor Gericht, als die Klage verhandelt wurde. „Es war der einzigartige Sound der Barretts, der den Wailers internationalen Erfolg bescherte“. Letztlich verlor Barrett jedoch den Rechtsstreit.

Obwohl er nicht die finanzielle Anerkennung erhielt, die er verdiente, wurde Barrett regelmäßig von seinen Bassistenkollegen geehrt, unter anderem mit einem Lifetime Achievement Award der Zeitschrift Bass Player. Im Jahr 2021 verlieh Jamaika Barrett den Order of Distinction für seine Rolle als musikalisches „Rückgrat“ der beständigsten Musik des Landes.

„Astons Musik hat Millionen von Menschen Freude bereitet, und sein Einfluss auf den Reggae ist unermesslich“, sagte Barrett jr. über seinen Vater. „Er war ein Mann der wenigen Worte, aber seine Worte enthielten Weisheit, Freundlichkeit und Liebe. Seine Basslinien waren nicht nur das Fundament der Musik von The Wailers, sondern der Herzschlag eines Genres, das die Herzen rund um den Globus berührt hat.“