Metallica covern „Just One Fix“ von Ministry (Video)

Schon lange gehört es zur Metallica-Tradition, dass bei Auftritten Songs einer bestimmten Band gespielt wird, die dort beheimatet ist. Am Sonntag (11. August) war Chicago an der Reihe – und die Band verneigte sich vor Ministry.

Während des Metallica-Konzerts im Soldier Field am Sonntag coverten Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Rob Trujillo den Ministry-Song „Just One Fix“.

„Kirk und ich jammen gerne und feiern neue Sachen, manchmal direkt aus der Garderobe heraus“, sagte Trujillo laut „Consequence“ am Abend dem Publikum. „Und manchmal feiern wir auch gerne Bands oder Musiker aus der Stadt. Und heute Abend haben wir eine ganz besondere Band, Musiker, die wir für bahnbrechend halten und die einen großen Einfluss auf uns hatten. Wenn jemand von euch auf die Band Ministry steht, dann lasst uns gemeinsam singen. Und wenn ihr den Text kennt, singt mit, denn ich werde eure Hilfe brauchen. Das ist unsere Interpretation von ‚Just One Fix‘.“

Trujillo gab beim Singen alles, wie ein Video des Auftritts bezeugt. Es drang bis zu Ministry selbst durch, die sich anschließend auch artig bedankten. Auf Facebook schrieben sie zu dem Video des Covers „Thank You Metallica“.

Ministry beeinflussten Metallica

Die Industrial-Pioniere Ministry wurden 1981 in Chicago von Al Jourgensen gegründet. Zunächst spielte sie eher Synthpop/New-Wave, bevor sie sich in Richtung Industrial Meta weiterentwickelte. Ihr Sound vereint Elemente von Heavy Metal, Industrial und elektronischer Musik – mit harten Gitarrenriffs, verzerrten Vocals und aggressiven Rhythmen. Ministry haben über die Jahre zahlreiche Line-up-Wechsel erlebt, wobei Al Jourgensen das einzige konstante Mitglied ist. „Just One Fix“ ist einer ihrer bekanntesten Songs. Er stammt vom Album „Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs“ aus dem Jahr 1992.

Metallica befinden sich derzeit als Teil ihrer Welttournee (die sie auch schon nach Deutschland führte) in Nordamerika. Nächste Station für die Metal-Veteranen ist Minneapolis. Ob es dann ein Cover von „Purple Rain“ geben wird?