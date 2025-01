Als Kiss beim Versuch eines Konzeptalbums den Verstand verloren

In den 70er Jahren hatten Kiss mit ihrem Disco-Song „I Was Made For Lovin‘ You“ große Erfolge gefeiert, aber es gab auch epische Flops, wie ihren Fernsehfilm „Kiss Meets the Phantom of the Park“ und die vier Soloalben, die sie 1978 am selben Tag veröffentlichten.

Bob Ezrin, der Produzent ihrer beliebtesten Alben, hatte gerade Pink Floyd bei der Entwicklung von „The Wall“ geholfen, und sie beschlossen, ihn wieder zu sich zu holen, um etwas ebenso Ehrgeiziges zu schaffen. Das Ergebnis war „Music From The Elder“, ein unzusammenhängendes, verworrenes Konzeptalbum, das dem Kiss-Sound einen Chor und ein Orchester hinzufügte – mit vorhersehbar schrecklichen Folgen.

Kiss suchten die Liebe der Kritiker – und scheiterten

Die Story der Platte dreht sich um eine Figur, die nur als The Boy bekannt ist und sich mit einem weisen Guru namens Morpheus zusammentut, um eine schattenhafte Gruppe von Bösewichten zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu bekämpfen. (Das hört sich vielleicht an wie „The Matrix“, aber glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass das der Sache viel zu viel Ehre machen würde).

Es ist so verblüffend schlecht, dass die Gruppe nicht einmal auf Tournee ging und alle Pläne verwarf, eine weitere Seite aus dem Pink Floyd-Drehbuch zu nehmen und einen Film zu drehen, der damit zusammenhängt.

„Das war das einzige Mal, dass ich sagen würde, dass Kiss den Kritikern nachgegeben hat“, sagte Gene Simmons viele Jahre später. „Wir wollten einen Kritiker-Erfolg. Und wir haben unseren Verstand verloren.“

