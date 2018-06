„Avengers: Infinity War” schafft Box-Office-Rekord für die Ewigkeit

Alle neuen „Star Wars“-Filme seit „Das Erwachen der Macht“ holten mehr Umsatz als „Solo: A Star Wars Story“. Der Film hat aber auch mit enttäuschten Fans und miesen Kritiken zu kämpfen.

Für Hollywood-Blockbuster gilt die magische Grenze von 100 Millionen US-Dollar. Wer die am Startwochenende knackt, hat in der Regel das Potenzial, auch in den kommenden Wochen weiter kräftig Umsatz zu machen. Für die „Star Wars“-Reihe gelten aber natürlich andere Maßstäbe. Legt man diese zugrunde, dann sind die 101 Millionen US-Dollar, die „Solo: A Star Wars Story“ über das gesamte „Memorial Day“-Wochenende mit weiterem Feiertag in den USA einnahm, eine einzige Enttäuschung. Genau genommen sind es 160 Millionen US-Dollar am Startwochenende weniger als „Das Erwachen der Macht“ und 140 Millionen US-Dollar weniger als „Die letzten Jedi“. Wer jetzt mit mahnendem Zeigefinger…