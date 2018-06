Die nahezu unglaubliche Erfolgsgeschichte von Pixar ist nicht ohne John Lasseter vorstellbar. Der Zeichner, der einst bei Disney angefangen hatte („Cap und Capper“), dann aber lieber seine eigene Vorstellung von Animation umsetzen wollte, führte die kleine Kreativschmiede – auch mit dem Geld und den Ressourcen von Steve Jobs – ganz nach oben in Hollywood. Gemeinsam mit Disney eroberte das Studio die Welt, angefangen von „Toy Story“ bis hin zu Franchises wie „Cars“. Als Pixar schließlich von Disney gekauft wurde, sorgte Lasseter ebenfalls mit großem Erfolg dafür, dass auch die Animationsfilmabteilung des Micky-Maus-Konzerns wieder erfolgreich und relevant wurde.

John Lasseter hatte schon lange einen schlechten Ruf

John Lasseter reiht sich ein in die Liste von über 60 Männern ein, die seit dem Harvey-Weinstein-Vorfall der sexuellen Belästigung beschuldigt wurden. Berichten zufolge soll er für „Grapschen, Küssen und Kommentare über physische Attribute“ firmenintern bekanntgewesen sein.

Disney-Chef Bob Iger würdigte am Freitag Lasseters „außergewöhnliche“ Arbeit für Pixar und Disney. Er habe das Zeichentrickgeschäft vollkommen neu erfunden. Nun werden andere seine Arbeit fortführen.