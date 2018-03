Der letzte Film von Quentin Tarantino kam bereits 2015 ins Kino: The Hateful Eight (Kritik) hinterließ bei Fans und Kritikern jedoch eher gemischte Gefühle. Die Hoffnung liegt nun also auf seinem nächsten Projekt: Einen Film über die Morde von Charles Manson. Jetzt hat Tarantino den Titel seines Films zusammen mit anderen Infos verkündet. Alle Infos zum neuen Film von Quentin Tarantino Der neunte Film von Quentin Tarantino wird „Once Upon A Time In Hollywood“ heißen und der Titel ist vermutlich eine Hommage an die Filme von Sergio Leone. Er soll weltweit am 09. August 2019 ins Kino kommen. Leonardo DiCaprio…