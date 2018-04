Avicii: Video von seinem letzten Konzert – hier sehen!

In den letzten Monaten seines Lebens hatte sich Avicii ganz bewusst zurückgezogen, um die Strapazen auf der großen Bühne zu vermeiden. Gesundheitliche Probleme – so lassen es erste Erkenntnisse zu, obwohl die Polizei noch keine offizielle Todesursache bekanntgeben wollte – könnten ein Grund für den frühen Tod des DJs sein.

Weiterlesen Avicii: Ist dies sein letztes Foto? Avicii, mit einem Drink, auf einer Yacht – er lacht mit Freunden in die Kamera. Angeblich das letzte Foto, das vor dem Tod des schwedischen DJs entstand. Avicii sagte, er habe 2013 mit dem Trinken aufgehört, da eine Pankraetitis ihn dazu gezwungen hätte. Zugleich sagte er in Interviews mehrfach, wie sehr im der Stress auf Tour und die vielen Reisen rund um die Welt zugesetzt hatten. Inzwischen gehört sein letzter Auftritt in Ibiza am 28. August 2016 aber zu den meistgesuchten Beiträgen über den Musiker im Netz.

https://www.youtube.com/watch?v=zkgY5WFaDK0 Video can’t be loaded: Avicii says goodbye during his last show ever at Ushuaïa Ibiza (https://www.youtube.com/watch?v=zkgY5WFaDK0)

Avicii: Keine Lust mehr auf Konzerte

Fans schauen sich das Material mit Trauer und in nostalgischer Erinnerung an. Der Gig fand in Ushuaïa statt, einem Open-Air-Tanzclub auf Ibiza. Im März hatte sich Avicii im Grunde offiziell mit einem offenen Brief aus dem Tourleben verabschiedet. „Ich wurde erwachsen, während ich als Künstler wuchs, ich lernte mich selbst besser kennen und stellte fest, dass ich so viel mit meinem Leben anfangen möchte“, schrieb er.