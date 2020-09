Das denkt Donald Trump über Guns N’Roses’ „November Rain”

Der amerikanische Präsident ist so begeistert vom 1991 erschienenen Musikvideo „November Rain”, dass er es seinen Mitarbeiter*innen im Oval Office vorspielte. Er sagte, es sei „das großartigste Musikvideo aller Zeiten”. Das hat die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses Sarah Huckabee Sanders in ihrem Buch „Speaking For Myself ” verraten. Sanders kommentiert das Geschehen mit den Worten: „Dabei hat niemand von uns widersprochen.”

Obwohl diese Begebenheit länger her ist, scheint Donald Trump noch immer hinter der Aussage zu stehen. Der Song „November Rain“ von Guns N’Roses wurde kürzlich bei einer Kundgebung in Michigan laut gespielt. Nachdem Jennifer Jacobs, Korrespondentin im Weißen Haus, das Lied gehört hatte, twitterte sie den Auszug aus Sanders‘ Buch.

Tatsächlich ist nicht nur Donald Trump der Meinung, das Video sei großartig. „November Rain“ ist das erste vor der YouTube-Ära entstandene Lied, dass auf der Videostreamingplattform die Milliarden-Marke an Aufrufen geknackt hat. Laut Forbes wurde „November Rain“ im Jahr 2017 durchschnittlich 560.000 Mal am Tag gehört.

Zuvor spielte Trump bei seinen Kundgebungen das Guns-N’Roses-Cover von Paul McCartney & Wings „Live and Let Die“. Sogar als er in einer Fabrik, in der Gesichtsmasken hergestellt wurden, ohne Maske auftrat, lief der Song. Im Gegenzug verspotteten Guns N’Roses Trump, indem sie ein Wohltätigkeits-T-Shirt mit den Worten „Lebe und lass sterben mit COVID-45“ verkauften. Die 45 bezieht sich dabei direkt auf Trump als 45. Präsidenten der USA. Axl Rose hat Trump in einem Tweet im Januar 2020 als „abstoßende Entschuldigung für eine Person“ bezeichnet.

Donald Trump hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder Musik ohne die Genehmigung der jeweiligen Bands auf seinen Wahlkampf-Veranstaltungen gespielt. Es ist anzunehmen, dass auch GNR auf eine Unterlassung bestehen werden.

