„Baby Driver“: Hudson Meek im Alter von 16 Jahren verstorben

Hudson Meek ist am 21. Dezember im Alter von 16 Jahren verstorben. Der Schauspieler sei aus einem fahrenden Auto auf eine Straße gestürzt und seinen Verletzungen erlegen.

Tod durch stumpfe Verletzungen

Meeks Unfall ereignete sich bereits am 19. Dezember in Vestavia Hills, Alabama. Bei dem Sturz habe er massive Verletzungen erlitten und sei daraufhin ins Birminghamer UAB-Krankenhaus gebracht worden, so den Berichten der „AL“ zufolge. Zwei Tage später wurde der „Baby Driver“-Darsteller für tot erklärt. Eine Erklärung zum Vorfall seitens der Polizei von Vestavia Hills bleibt noch immer aus. Der Tod wird weiterhin von den Behörden untersucht.

„Ein Gottesdienst zur Feier des Lebens wird am Samstag, den 28. Dezember um 11:30 Uhr (Central) live gestreamt. Details werden in der Biografie verlinkt sein“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Verstorbenen. Dazu ein Bild von ihm und der Aufschrift: „Hudson Joseph Meek, 5. August 2008 – 21. Dezember 2024“.

Schauspielerei von klein auf

Meek begann schon in jungen Jahren mit der Schauspielerei. So feierte er sein Debüt mit einem Auftritt im Film „The Santa Con“ von 2014. Zudem verkörperte er die jüngere Version der Hauptfigur in „Baby Driver“ von 2017. Der Amerikaner verlieh auch Marken wie Toys-R-Us und McDonald’s seine Stimme für Werbespots.

Seinem Nachruf zufolge nahm Meek leidenschaftlich am Bibelunterricht teil und spielte Football an der Vestavia Hills High School. Neben dem Reisen liebte er Skifahren und die Zeit am Filmset.