Baby Roses Geschichte ist noch nicht zu Ende

Baby Rose spielt gerade als Opening Act in Arenen für das britische Pop-Phänomen Olivia Dean – doch ein paar Tage vor dem Start dieser Tour hatte sie noch eine letzte Sache zu erledigen. „Ich spring kurz raus zu BadBadNotGood – die haben einen Gig auf einem Boot“, sagt sie, als sie sich von ihrem Zuhause in L.A. ins Zoom-Gespräch einloggt. Die Torontoer Jazzband hatte sie auf dem sanft-seelenvollen Track „One Last Dance“ von 2024 begleitet, und jetzt erwiderte sie den Gefallen. „Als wir uns das erste Mal trafen, dachte ich: Lass ich sie mal kalt erwischen – machen wir einen Country-Song. Ich hatte nicht mal Zeit, es aufzuschreiben. Ich habe einfach nur gefühlt und gesungen.“

Dieselbe Spontaneität brachte sie in ihr neues Album „Yearnalism“ ein. „Neun von zwölf Songs auf diesem Album entstanden in den letzten dreißig Minuten bis einer Stunde einer Session“, erinnert sie sich. „Ich dachte: Krass, wie ist das möglich? Was die Konzeption, die Idee, das eigentliche Schreiben angeht – das Herzstück – das wurde in diesem letzten Zeitfenster erschaffen, wenn man sagt: Lass es uns noch einmal versuchen.“

Baby Rose, bürgerlich Jasmine Rose Wilson, war schon immer eng mit ihren Gefühlen verbunden. Astrologisch gesehen hat sie einen Cancer-Mond, dem eine ausgeprägte Intuition und emotionale Tiefe nachgesagt wird. Doch jenseits aller Sternzeichen scheint Rose selbstbewusster in ihren eigenen Ausdruck hineinzuwachsen – privat wie künstlerisch. „In meiner Performance steckt etwas in der Ungewissheit und im Loslassen, das diesen geheimen Funken enthält“, sagt sie. „Ich habe mehr Bewusstsein dafür, was in meinem kreativen Prozess passiert. Ich verstehe wirklich das Prinzip, dass weniger mehr ist, dass Einfachheit der Schlüssel ist, und dass man seinem Bauchgefühl folgt. Dasselbe Bauchgefühl hatte ich, als ich [mein erstes Album] „All To Myself“ gemacht habe – und da war ich angeheitert von den Mimosas!“

London, Shrooms, Absichten

„Yearnalism“ begann letzten Juni in London, gemeinsam mit Producer Miles C. James, den sie als eine Art Guru betrachtet. „Normalerweise, wenn ich zum ersten Mal mit jemandem im Studio bin, heißt es einfach: Lass uns ein bisschen was ausprobieren. Er aber sagte: Nein, ich will wissen, wer du bist.“ Beim Microdosing mit Pilzen schrieben Rose und James Intentionen auf ein Whiteboard – von großen Konzepten wie Gott und dem Zustand der Welt bis hin zu persönlicheren Gedanken über Roses Individualität, das Gefühl, ein verwundeter Krieger zu sein, und das neue Haus ihrer Mutter. Obwohl sie das Konzept von sechs Songs via Sprachmemos ausarbeiteten, wurde diese erste Session nicht aufgenommen. „Er wollte das nicht, und das war sehr schwer für mich, umzulernen“, sagt sie. „Ich bin immer so: Ich gehe hier nicht ohne etwas raus. Ich arbeite gut unter Druck, ich kann etwas hinhauen, das ich überall spielen kann. Aber einer dieser Songs entstand in den letzten dreißig Minuten: ‚Sunday‘.“

Diese fast fünfminütige Ballade klingt wie ein moderner Juke-Joint-Hymnus an einem trägen Sonntagsnachmittag. „Sunday, it was made for smiling / It was made for listening and dancing in my kitchen / Going to start a new beginning“, singt sie über einer akustischen Gitarre. Rose sagt, der Song sei von dem Sonnenzimmer im Haus ihrer Mutter inspiriert worden – ein Ort der Zuflucht und Erneuerung. „Das Sonnenzimmer im Haus meiner Mutter ist mein idealer Glücksort. Einer meiner größten Erfolge mit Musik ist, dass ich ihr helfen konnte, dieses Haus zu bekommen. In diesem Zimmer zu sein, diesen Raum zu betreten – da habe ich das Gefühl, dass alle Probleme einfach wegspülen, und ich möchte, dass die Musik sich genauso anfühlt.“

Das Album ist ein Genremix, der Roses Geschmack in all seinen Facetten zeigt. Der Eröffnungstrack „When I’m Gone“ – über das endgültige Ende einer Beziehung – verbindet Pop und Soft-Rock mit einem Chorus, der verkündet: „You’ll miss me when I’m gone.“ Weitere Highlights sind das poppig-country-angehauchte „But, Nvm“ und „Is This Love“ mit Elmiene, das einen unweigerlich mit jemandem langsam tanzen lassen möchte. Die sinnliche, harmonische Single „Friends Again“ mit Leon Thomas – mit dem sie auf „Mutt“ zusammenarbeitete, das einen Grammy für das beste R&B-Album gewann – handelt von Freunden, die in einem Moment der Schwäche intim werden. Doch „Better“ bringt die eigentliche These des Projekts am klarsten auf den Punkt: kein gewöhnlicher Liebessong über Verliebtsein und seine Komplikationen, sondern ein Blick auf alle Phasen und Widersprüche der Liebe – das Sehnen nach Nähe, das Gefühl, von einem anderen Menschen in seiner Gesamtheit verstanden zu werden, und gleichzeitig das innere Wissen, dass man dieses Bedürfnis nur wirklich stillen kann, indem man sich selbst wählt.

Yin und Yang der Sehnsucht

„Ich hatte ein ganzes Spektrum an Ideen“, sagt Rose. „‚Friends Again‘ ist reines Chaos und das Sehnen nach etwas, das man äußerlich nicht haben kann – während ‚Sunday‘ die Sehnsucht nach echtem inneren Frieden ist und die Erkenntnis, dass ich jederzeit neu anfangen und zu mir selbst zurückfinden kann. Alle Songs dazwischen haben sich von dort aus ganz natürlich gefügt, weil ich das Yin und das Yang kannte.“

Rose ist auch in ihrem Privatleben darum bemüht, diese Balance zu finden. Mit 31 Jahren befindet sie sich in einer Phase des „Selbststudiums“. Als wir zuletzt miteinander sprachen – für das ROLLING-STONE-„Future 25“-Feature 2023 – hatte sie gerade ihr Debütalbum hinter sich, das sie mithilfe einer Backup-Festplatte zusammengestellt hatte, nachdem ein Ex-Partner ihre privaten Accounts gehackt und ihre gesamte Musik gelöscht hatte. Auf ihrem dritten Projekt wirkt sie geerdet und innerlich gefestigter.

„Ich merke, wie wichtig es ist, in sich selbst zentriert zu sein, verstehen Sie?“, sagt sie. „Ich habe viel Arbeit in mein persönliches Wachstum gesteckt, in dieses Selbststudium. Ich versuche herauszufinden, in welchen Momenten ich jemand anderem die Schuld dafür gebe, dass er mich auf eine bestimmte Weise fühlen lässt – und wie ich das etwas genauer untersuchen kann. Halte ich selbst das Messer? Verletze ich mich selbst?“

Pokémon, Alchemist, Vertrauen

Bei der Entstehung von „Yearnalism“ – dessen Titel von einem Meme über das „Hauptfach Yearnalism“ inspiriert wurde – war Rose nicht immer sicher, in welche Richtung sie sich kreativ bewegen wollte. Aber wie in allem in ihrem Leben – von gelöschten Songs bis zum Schmuggeln ins Dreamville-Camp von J. Cole – lernte sie, dem Prozess zu vertrauen. „Es wird besser“, sagt sie. „Die Menschen, die man unterwegs trifft – fast wie in einem Pokémon-Spiel oder der Geschichte des Alchemisten: Was auch immer wir suchen, sucht uns ebenfalls.“

Aufgewachsen im Umfeld ihrer mütterlichen Familie, zwischen Washington, D.C., und Fayetteville, North Carolina, hatte Rose Mühe, ihre eigene Energie zu verstehen und zu verkörpern. „Mein Vater, ich liebe ihn sehr, aber er hat am Tag nach mir Geburtstag, und er hat mir als Kind immer gesagt: ‚Du bist ein Löwe, du bist stark, du bist ein Leo!‘ Und ich so: ‚Okay, klar…’“, sagt Rose. „Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste wissen, wie man Dinge repariert, ich bin die Anführerin, und so weiter. Aber nachdem ich herausgefunden habe, dass ich ADHS und Angststörungen habe – was neue Information ist, denn das habe ich dieses Jahr erfahren – hat das mein Herz so sehr erweicht. Ich dachte an das kleine Mädchen, das ich war, das im Unterricht saß und das Gefühl hatte, automatisch alles wissen und können zu müssen, während ich ständig damit kämpfte, mitzuhalten und all die Dinge zu tun.“

Rose musste feststellen, dass sie keine ADHS-Medikamente verträgt, weil diese ihre Angst verstärken. Stattdessen setzt sie mehr auf Meditation und Gemeinschaft – einen ihrer liebsten Teile des Prozesses. Anfang dieses Jahres besuchten Rose und ihre Mutter, die auch ihre Managerin ist, ein viertägiges Meditationscamp, das von SZA veranstaltet wurde. Es begann mit 30 Teilnehmerinnen und endete mit etwa acht – darunter Rose, ihre Mutter, ihre Freundin Bianco, Doechii und Lizzo. „Das war eine echte Ninja-Warrior-Sache“, sagt sie. „Es war definitiv harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt.“

Familienfeeling im Studio

Während der Arbeit an „Yearnalism“ verbrachten sie und ihr Team fast zwei Wochen in einem eigenen Camp im Studio 64 Sound in Los Angeles. „Das Studio war wie ein idealer Opa-Keller. Unglaublich gemütlich, mit all dem Retro-Equipment, das ich liebte und brauchte“, sagt Rose. „Ich ging ins B-Room und schrieb mit Chloe George, und dann schaute ich im A-Room vorbei, um zu sehen, was die Wrecking Crew so trieb.“ Im Nashville-Stil, mit Sessions von 10 bis 20 Uhr, holten sie jeden Morgen gemeinsam Kaffee, und jeden Abend bestellte Rose Essen für alle, damit sie als Gruppe essen konnten. „Gemeinsam Brot brechen – das fühlte sich einfach wie Familie an. Vince Staples kam ein paarmal vorbei, um über das Leben zu reden; er arbeitete damals gerade an seinem Album. Das war eines dieser wunderschönen Dinge, die ich wirklich genossen habe. Wir hatten alle Spaß.“

In dieser Zeit, mitten in der Entstehung von „Better“, erfuhr sie, dass sie für Olivia Dean als Vorband auftreten würde. „Ich war außer mir vor Freude, hab geweint“, sagt sie. Ihre Mutter hatte immer gesagt, dass sie eines Tages in Arenen auftreten würde: „Ich wurde früher wütend auf meine Mutter, weil sie das sagte, während ich in Venues mit 250 bis 500 Plätzen auftrat. Das war zu viel Druck.“ Jetzt aber fühlte sie sich bereit. Zufällig nahm sie an jenem Tag mit der Grammy-nominierten Producerin Alissia Benveniste auf. „Sie sagt seit Jahren: ‚Ich will keinen Vibe machen, ich will etwas wirklich Großes machen.‘ An diesem Tag kam sie rein, wusste genau, was sie wollte, und es fügte sich so nahtlos zusammen. Ich dachte: ‚Denk an Arenen, denk an riesige Arenen!’“

Während ihre Karriere weiter wächst, verkörpert Rose das Wesen ihres Namens, der zugleich ihr Künstlername und ihr zweiter Vorname ist – abgeleitet von ihrer Großmutter: ein Symbol für Schönheit, Liebe und Emotion, die vielschichtig und oft widersprüchlich sind. „Ich glaube, dieses Neu-Eltern-Sein für sich selbst und dieses Selbststudium sind in jedem Alter so wichtig“, sagt sie. „Ich konnte zurückblicken, nachforschen und sagen: ‚Ah, daher kommt das. Das kann ich loslassen.‘ Ich muss nicht die ganze Welt tragen. Ich muss nicht alle Antworten kennen. Ich muss nicht bei allem die Anführerin sein. Das brauche ich nicht. Das ist etwas Wunderbares.“