Darum sagt Neil Young sein Konzert in der Ukraine ab

Neil Young hat seine Pläne für ein kostenloses Konzert in der Ukraine vor seiner bevorstehenden Europa-Sommertour mit den Chrome Hearts aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Anfang des Monats schrieb Neil Young auf seiner offiziellen Website : „Wir befinden uns derzeit in Gesprächen und werden die Ankündigung hier [im Neil Young Archiv] machen. Keep on Rockin‘ in the Free World.“

Ein offizielles Datum für die Show wurde jedoch nie festgelegt. Am Donnerstag überbrachte Neil Young die traurige Nachricht, dass das Konzert komplett abgesagt wurde. „Wir hatten einen guten Veranstaltungsort in der Nähe einer Notunterkunft. Aber die sich ändernde Situation vor Ort war zu viel“, schrieb Young auf seiner Archivseite .

„Die Ukraine ist ein großartiges Land mit einem guten Anführer“

„Ich konnte meine Crew und meine Instrumente nicht guten Gewissens in dieses Gebiet bringen. Ich entschuldige mich bei allen. Die Ukraine ist ein großartiges Land mit einem guten Anführer. Slava Ukraini.“

Neil Young hatte noch nie zuvor in der Ukraine gespielt. Aber seit dem Einmarsch Russlands im Jahr 2022 ist er ein sehr lautstarker Befürworter der Nation. Young steht auch Präsident Trump äußerst kritisch gegenüber.

„Unter der Führung von 47 haben die USA ihr Ansehen verloren“, schrieb Young Ende letzten Monats in einem Beitrag mit dem Titel ‚Führer der freien Welt nicht mehr‘. „Loyalisten werden nie stärker sein als Patrioten. Und Patrioten sind hier in den USA in der Mehrheit. Unsere Patrioten werden auf die Straße gehen, um friedlich zu demonstrieren. Es wird einen Moment der Wahrheit in unserem Land geben. Und wir werden der Welt zeigen, wer wir wirklich sind. Die USA werden wieder die Führung der freien Welt übernehmen.“

„Let’s Impeach the President“

Im Oktober unterstützte Neil Young Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin. „Sie ist eine ehrliche, geradlinige Wahrheitssagerin, die Erfahrung im Weißen Haus hat. Frei von Zweideutigkeiten oder Ausflüchten ist und direkt auf den Punkt kommt“, schrieb er. „Kamala Harris ist ein guter Mensch, der klar im Kopf und jung genug ist, um das Amt für ein paar weitere Amtszeiten in der Zukunft zu bekleiden. Und der sich nicht scheut, es mit Kriminellen aufzunehmen und das Recht der USA aufrechtzuerhalten. Sie ist meine Kandidatin für die Zukunft dieses großartigen Landes.“

Neil Youngs politisches Engagement reicht bis ins Jahr 1970 zurück, als er in seiner Protesthymne „Ohio“ Richard Nixon scharf kritisierte. Anfang der 80er Jahre liebäugelte er kurzzeitig mit einer Unterstützung für Ronald Reagan.Er ist aber seitdem der Demokratischen Partei treu. Sein Comeback-Hit „Rockin‘ in the Free World“ aus dem Jahr 1989 richtete sich direkt gegen George H. W. Bush („We got a thousand points of light. For the homeless man. We got a kinder, gentler, machine-gun hand“). 2006 ging er in „Let’s Impeach the President“ während der CSNY-Tour „Freedom of Speech“ noch härter gegen Bushs Sohn George W. Bush vor.

Youngs Tournee ist der Auftakt zu einer langen Reihe von Terminen in Europa und Nordamerika. „Musik verbindet!“, schrieb Young bei der Ankündigung der Tournee. „Wir werden bei euch sein! Feiert mit uns den Sommer der Demokratie. Alte und neue Songs. Alte und neue Worte. Lange Jams! Wir werden diesen Sommer zusammenkommen. The Chrome Hearts und ich sind bereit für euch! LIEBE und Demokratie regieren in den USA und der Welt.“