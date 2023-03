Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Barack Obama wurde im Jahr 2008 als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und gilt bis heute als einer der beliebtesten Ex-Präsidenten aller Zeiten. So hat er damals nicht nur die meisten Wahlstimmen aller Zeiten generieren können – sowohl er als auch seine Frau Michelle Obama haben nach seiner Amtszeit mehrere Weltbestseller geschrieben und sind nach wie vor beliebte Gäste in Talk- und Late-Night-Shows. Zudem hatte Obama im Jahr 2021 einen erfolgreichen Podcast mit Bruce Springsteen. Nun wurde am Montag, den 20. März 2023 offiziell gemacht, dass der 61-Jährige am 03. Mai für eine Veranstaltung in die Berliner Mercedes-Benz-Arena kommen wird. Das Event trägt den Titel „An evening with President Barack Obama“ und kostet (Achtung!) 83€ aufwärts.

Empfehlung der Redaktion Die Obamas und Spotify gehen künftig getrennte Wege

Und nicht nur das: Für einen sogenannten „Premium Seat“ und das „Premium Package“ zahlt man zwischen 500 und 600€. Die Leistungen, die man dafür bekommt, sind unter anderem ein „exklusiver Sitzplatz in den Premium Blöcken“ mit „erstklassigem Komfort durch gepolsterte Sitzflächen“, eine „kostenfreie Garderobe“ und – im Falle des „Premium Packages“ – auch „Buffet und Getränke (Softdrinks, offene Weine, diverse Biere, Kaffee) im Premium Club“. Inwiefern sich dieser Preisunterschied zwischen einem normalen Ticket und dem Premium-Paket rentieren soll, bleibt allen Käufer:innen selbst überlassen. Interessant ist zudem, dass es keinerlei Informationen dazu gibt, was Barack Obama den ganzen Abend auf der Bühne eigentlich machen wird. Ein Meet & Greet jedenfalls beinhalten die „Premium“-Angebote nicht.

In dem Beschreibungstext der Mercedes-Benz-Arena kann man ausschließlich Informationen über Obamas Leben, Leistungen und Wirken nachlesen. So heißt es im letzten Absatz etwa: „In Zeiten großer Herausforderungen und Veränderungen führte Präsident Obamas Führung zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gleichberechtigteren Gesellschaft, einer Nation, die zu Hause sicherer ist und in der Welt mehr Respekt genießt.“ Der Text endet mit dem Satz: „In den Obama-Jahren begannen nicht nur mehr Menschen, sich selbst in dem sich wandelnden Gesicht Amerikas zu sehen, sondern auch Amerika so zu sehen, wie er es immer getan hat – als den einzigen Ort auf der Erde, an dem so viele unserer Geschichten überhaupt möglich sind.“