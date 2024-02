Depeche Mode live in Berlin: Setlist, Tickets, Anfahrt

Nachdem Depeche Mode bereits 2023 im Rahmen ihrer „Memento-Mori“-Tour deutschlandweit Konzerte spielten und im Juli das Olympiastadion in Berlin füllten, kehren sie nun für drei weitere Auftritte in die Hauptstadt zurück. Am 13. und 15. Februar bespielte die Band bereits die Bühne der Mercedes-Benz-Arena und schließen ihre Tour in Deutschland heute (20.02.) mit einem letzten Auftritt ab. DM-Keyboarder Peter Gordeno feiert zudem seinen 60. Geburtstag.

Support und Startzeiten

Um 18 Uhr erhalten Fans Einlass in die Arena. Das Konzert selbst soll dann um 20 Uhr starten.

Tickets

Letzte Tickets für das Konzert am Dienstag (20. Februar) sind über Ticketmaster erhältlich. Dabei handelt es sich meist um Resale-Tickets – also Karten, die von Fans an Fans weiterverkauft werden. Daher können die Ticketpreise stark variieren und vom Originalpreis abweichen. Derzeit sind nur normale Stehplätze verfügbar, diese kosten 321,98€ (Stand 10:30 Uhr).